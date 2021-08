Am Sonntagmittag hat es in der Schnarrenbergstraße im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt, die Polizei geht bislang von einem technischen Defekt aus. Drei Bewohner wurden vor Ort untersucht, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Eine 66-jährige Bewohnerin kam mit Kreislaufproblemen vorsorglich in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst und der DRK-Ortsverband mit insgesamt sechs Fahrzeugen und elf Kräften im