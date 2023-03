Damit Eltern sich sicherer fühlen: Was die SV Winnenden für den Kinderschutz tut

Wer ist das eigentlich, der Tochter oder Sohn beim Fußball, Handball oder Turnen trainiert? Zwar kennt man sich und spricht miteinander, so richtig viel weiß man von Trainerin oder Trainer dann aber doch nicht. Die SV Winnenden will Eltern eine Sicherheit bieten, ist schon seit Jahren um den Kinderschutz bemüht und hat nun offiziell das Banner „Kinderschutzgebiet Sportverein“ der Württembergischen Sportjugend erhalten.

Diese Voraussetzungen müssen Vereine erfüllen

Dafür müssen Vereine einige Voraussetzung erfüllen: So sollte beispielsweise ein Präventions- und Schutzkonzept vorliegen, regelmäßige Sensibilisierungsmaßnahmen aller Mitarbeiter im Jugendbereich des Vereins stattfinden, der jeweilige Verein muss mindestens einen Kinderschutzbeauftragten ausweisen und von Trainern und Betreuern regelmäßig ein erweitertes, polizeiliches Führungszeugnis einsehen.

Gerade Letzteres praktizieren die Verantwortlichen der SV Winnenden schon seit Jahren, zum Schutz der rund 1000 Kinder und Jugendlichen im Verein. „Man fühlt sich auf alle Fälle dadurch sicherer“, sagt Melanie Kurz, die Jugendschutzbeauftragte im Verein. Zunächst sollen bei der SV die Abteilungsleiter in Schulungen Näheres rund um den Kinderschutz erfahren. Lernen sollen sie dabei unter anderem, wie man bei Verdachtsfällen richtig reagiert und wo man Hilfe holen kann.

In einem nächsten Schritt soll dieses Wissen in der Hierarchie weiter nach unten gelangen, sodass im Fall der Fälle jeder zumindest die richtigen Ansprechpersonen im Verein kennt. „Auch die Kinder sensibilisieren wir. Sie sollen wissen, an wen sie sich wenden können“, sagt SV-Geschäftsführerin Claudia Heil. Auf der Homepage des Vereins finden sich unter dem Punkt „Kinder- und Jugendschutz“ außerdem Anlaufstellen und Kontaktadressen, telefonisch oder per E-Mail.

Erfahrung der SV: Eltern fühlen sich sicherer

Bei der SV hat man die Erfahrung gemacht, dass auch die Eltern sich besser fühlen, gerade dadurch, dass polizeiliche Führungszeugnisse eingesehen werden. „Es ist aber nicht so, dass sie vor dem Eintritt ihrer Kinder in den Verein gezielt nach dem Jugendschutz fragen. Diese Erfahrung haben wir bisher noch nicht gemacht“, sagt Melanie Kurz.

Sehr wohl allerdings sei es schon so gewesen, dass langjährige, vor allem ältere Betreuer, sich ein wenig auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil sie nach all den Jahren plötzlich ein Führungszeugnis vorlegen mussten. Aber: Ausnahmen gibt es nicht.

Für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen bleibt ansonsten alles unverändert. Die Änderungen betreffen also eher den Erfahrungsschatz und das Know-how der Verantwortlichen und der Übungsleiter.

Wichtig: Situation genau beobachten und sich mit anderen austauschen

Dirk Dietz, stellvertretender Vorsitzender der Württembergischen Sportjugend, weiß dass das Thema Kinder- und Jugendschutz bei Vereinen momentan sehr präsent ist. Wohl auch aufgrund des Bekanntwerdens verschiedener Fälle aus Sportvereinen in den vergangenen Wochen und Monaten.

Wer sich bei der WSJ für Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen meldet, muss mehrere Wochen Wartezeit einplanen, ehe die Termine stattfinden. „Wir haben bei der WSJ inzwischen einen hauptamtlichen Mitarbeiter für das Thema und werden eine zweite Stelle dafür schaffen“, sagt Dietz. Diese kooperieren eng mit Jugend- und Landratsamt, bilden in den Vereinen die jeweiligen Jugendbeauftragten aus.

Er erklärt, dass man präventiv an das Thema sexualisierte Gewalt gehen möchte, es seit mehreren Jahren auf der Agenda habe. „Wenn jeder Trainer alle zwei bis drei Jahre ein Führungszeugnis vorlegen muss, dann überlegen es sich potenzielle Täter zweimal, ob sie in diesem Verein eine Stelle antreten“, erklärt er. Das Führungszeugnis soll im besten Fall nur eine Person im Verein einsehen. Wichtig sei es bei einem Verdachtsfall, die Situation genau zu beobachten, jemand Zweites aus dem Verein hinzuziehen, sich auszutauschen und im Blick zu behalten, wie die Kinder reagieren. „Man muss natürlich extrem aufpassen, dass man niemandem unbegründet den Ruf ruiniert“, sagt Dietz. Auch das lernen die Verantwortlichen in ihren Schulungen.