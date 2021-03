Der 11. März in diesem Jahr wird ganz anders als in allen Jahren zuvor. Im letzten Jahr war er noch fast so wie immer: Viele Winnender trafen sich beim Gedenkring im Stadtgarten, hielten aber Abstand zueinander, umarmten sich nicht, weil die Corona-Pandemie schon im Landkreis angekommen war. Am 11. März 2021 ist ein öffentliches Gedenken mit vielen Menschen im Stadtgarten laut Oberbürgermeister Holzwarth aus Infektionsschutzgründen nicht möglich.

Um trotzdem gedenken zu können, hat