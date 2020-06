Das ist das neue Winnender Mädle

Das neue Winnender Mädle heißt Giuliana Di Donna. Sie ist 18 Jahre alt und schreibt im kommenden Jahr ihr Abitur, will danach Medizin studieren.

„Das ist mein Lebensziel. Ich bin sehr zielstrebig“, sagte sie bei ihrer Vorstellung vor der Jury am Montagabend. Die Juroren konnte sie vor allem durch ihr schlüssiges Konzept, was die künftige Nutzung des Winnender Mädles in Sachen Social Media betrifft, überzeugen. Mehr zur Wahl des Winnender Mädles folgt demnächst.