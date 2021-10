Appetitlich sieht's aus am Stand von Peter Dietrich. Links die Kaminwurzen und Speck, in der Mitte die Weichkäse, auch aus Ziegenmilch, und darüber in Gläsern Marillenmarmelade. Rechts liegen große Teile von Käselaiben. Das meiste aus Tirol und Vorarlberg in Österreich, ein bisserl was aus Südtirol. Alles wie immer, seit der 58-Jährige aus Wernau mit seinem Tiroler Bauernstandl auf den Winnender Wochenmarkt kommt?

Nö. Neuerdings ist der Marktstand „zertifiziert klimaneutral“. Wie