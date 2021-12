Sehr erstaunlich, dieser Herr Mahrousseh: Vor sechs Jahren wohnte der Syrer mit 47 anderen aus ihrer Heimat geflüchteten Männern übergangsweise in Birkmannsweiler in der Buchenbachhalle. Und jetzt hat er einen Master-Studienabschluss in Betriebswirtschaftslehre in der Tasche mit der respektablen Note 2,3. Thema seiner Masterarbeit an der Universität Bayreuth: Wie beeinflusst die Unterstützung eines Unternehmens die Integration eines Flüchtlings?

Die Antwort ist ganz einfach und doch