Eine Kuriosität am Jakobusaltar fällt erst bei genauem Hinsehen auf: Auf einem der im Renaissancestil geschnitzten Reliefs am rechten Flügel schwingt sich ein gegrilltes und damit tot geglaubtes Hähnchen mit ausgebreiteten Flügeln auf in die Freiheit, es ist quasi dem Teufel noch mal vom Spieß gehüpft. Der Legende nach soll dadurch die Unschuld eines ungerechtfertigt zum Tode verurteilten Pilgers nachgewiesen worden sein.

Für uns ein klarer Fall von „Fake News“, haben sich nach