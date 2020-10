Das Schwierigste am Erzieherinnenstreik in diesem Jahr ist: Es gibt fast keine Notgruppen. Eine Tatsache, die berufstätigen Eltern schwer zu schaffen macht. Sie müssen mit Verwandten und Freunden die Kinderbetreuung organisieren oder Arrangements mit ihrem Arbeitgeber treffen. Dass eines von beidem bei einigen Betroffenen funktioniert, lässt sich auf Facebook-Eintragungen nachlesen. Dennoch gibt es gerade auf Facebook Unmut darüber, dass Erzieherinnen in diesen Zeiten streiken, und über die