Die Feuerwehr, insbesondere die Freiwillige in Winnenden, ist eine Truppe, auf die man sich verlassen kann. Das zeigt beispielhaft das Ankerwerfen des neuen hauptberuflichen Kommandanten in der Stadt. Yosh Dollase kommt aus dem hohen Norden, aus Kiel, wo er schon lange eine Wohnung hatte. „Beim Blick auf den Wohnungsmarkt hier dachte ich gleich, oh mein Gott! Und machte zur Bedingung, dass ich erst anfange, wenn ich eine Wohnung habe.“ Auf den Artikel über seine Wahl hin meldete sich eine