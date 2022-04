Für die Absolventen an den Gymnasien wird es ernst: In dieser Woche hat das Abitur begonnen. Am Mittwoch war das Fach Deutsch gefragt. Nach zwei Jahren in der Corona-Pandemie wieder unter normalen Bedingungen. Zumindest fast. Wie ist es am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) gelaufen?

Zwischen 9 Uhr und 14.45 Uhr hatten die Schüler Zeit, sich mit den Aufgaben zu beschäftigen. Aufgrund der Widrigkeiten in der Corona-Pandemie hat das Kultusministerium die Arbeitszeit in allen schriftlichen