Die Ehrenamtlichen im Deutschen Roten Kreuz (DRK) haben während der Corona-Pandemie so viel gearbeitet wie noch nie. Ein Paradebeispiel: Yvonne Butzert. Die hauptberufliche Intensivpflegerin war dabei, als im Februar 2020 Reiserückkehrer aus Wuhan am Stuttgarter Flughafen abgeholt werden mussten. Sie nahm Monate später in der ersten Winnender Teststation Abstriche. Heute zieht sie in ihrer Freizeit unter anderem Spritzen im Impfstützpunkt Winnenden auf. Das tut sie gern – und sehnt sich doch