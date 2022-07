Die besten Stöckachschüler lesen ihren jüngeren Mitschülern vor

Die Stadtbücherei am Adlerplatz 3 hat mehr als 60 Kinder der ersten Klassen und der Grundschulförderklasse der Stöckachschule zu einer besonderen Lesung eingeladen. Ihre älteren Schulkameraden, die im Vorlesewettbewerb in die Endausscheidung gekommen waren, trugen ihnen am vergangenen Mittwoch (20.7.) eine Geschichte vor.

„Wie die Tiere in die Schule kamen“

Die Geschichte hieß „Wie die Tiere in die Schule kamen“ und wurde geschrieben von Rektorin Susanne McCafferty.

Darin geht es um die Igeldame Isa, den Waschbären Willy, die Fuchsdame Frieda und den Bären Benno. Große Baumaßnahmen der Menschen vertreiben die Tiere aus ihrem jeweiligen Zuhause am Waldrand. Zwei Menschenkinder finden in ihrer Schule geheimnisvolle, gereimte Hinweise, durch die sie auf die Tiere aufmerksam werden. Mit Hilfe einer magischen Kugel und eines Zauberspruchs („Transformatio!“) helfen sie den Tieren, ein neues Zuhause zu finden.

Alle vier Tiere verwandeln sich tagsüber in Kuscheltiere und werden nachts wieder lebendig. So leben sie fort in der Schule in den ersten Klassen. Igel, Waschbär, Fuchs und Bär sind nämlich (an der Stöckachschule) die Klassentiere (und waren auch in der Bücherei mit dabei).

Abenteuer und Magie

Lia, Simon, Joe und Aurelia aus den zweiten Klassen sowie Julia, Constanze, Anna, Michelle, Sophia, Emilia und Matilda aus den dritten und vierten Klassen waren beim Vorlesen so erfolgreich, dass sie mit ihren Lesekünsten den Jüngsten ihrer Schule eine schöne Lesestunde darbieten konnten, und die Zuhörer genossen Abenteuer und Magie.

Als Erinnerung erhielt jede Klasse die Geschichte in ausgedruckter Form zum Nachlesen.