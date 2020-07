Der Winnender Verein Anamed erntet Spott und Hohn, weil er mit Heilkräutertee Virusepidemien in der Welt bekämpfen will. Seit Jahren ist das so. Wird sich das ändern nach den ersten undeutlichen und vorläufigen Ergebnissen aus dem Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam? Eine berechtigte Hoffnung machen sich die selbstlosen Idealisten von Anamed: dass die Wissenschaft jetzt weiterforscht am Artemisia-Tee.

{element}

„Ich freue mich, dass überhaupt mal