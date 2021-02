Ein Biss in diese Pizza und die neapolitanische Sonne geht über dem Winnender Winterhimmel auf. Reisen is’ nicht in diesen Zeiten, aber Italien kommt man beim „Kleinen Italiener“ an der Mühltorstraße ein Stück näher. Den baut Vito Carucci zum Hort für italienischen Genuss aus. Als er anfing, war hier noch das geschleckt-kühle Flair der Eisdiele „Yo“ mit Fliesenboden und poppigen Farben. Der knapp 50 Jahre alte Italoschwabe – mit 1,83 Metern Körpergröße selbst alles andere als klein –