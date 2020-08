Abitur in Corona-Zeiten? Für Sophia Hausen aus Nellmersbach kein Problem. Am Lessing-Gymnasium war sie in diesem Jahr die Beste, hat ihren Abschluss mit der Note 1,1 abgelegt. „Prinzipiell hatten wir den Vorteil, dass wir uns gezielt auf die Prüfungen vorbereiten konnten, da die Nebenfächer durch Corona weggefallen sind“, sagt die 18-Jährige.

Ihre Prüfungen hat sie neben den Pflichtfächern Mathe und Deutsch in Französisch und Spanisch geschrieben. Wenn man so will, also ein echtes