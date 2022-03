Franziska Götz – diesen Namen werden Sie in unseren Berichten über Winnenden und seine Stadtverwaltung in Zukunft öfter lesen. Denn die 22-Jährige ist seit Anfang März Pressesprecherin im Rathaus Winnenden. Sie hat die Nachfolge von Emely Rehberger (26) angetreten, die seit gut einem Monat und für die kommenden zwei Jahre das Hauptamt der Stadtverwaltung leitet, und zwar wiederum als Vertretung für Christina Gauger (35), die sich in die Elternzeit verabschiedet hat.

