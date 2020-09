Der Beschluss steht: In den nächsten Jahren baut die Stadt zwei neue Kindergärten: Koppelesbach beim Schelmenholz und Adelsbach im gleichnamigen Baugebiet. Aber die Kosten beider Kitas sind für die Gemeinderäte nicht auszuhalten: 7,7 Millionen Euro soll die viergruppige Kita am Koppelesbach kosten. „Wenn wir es so beschlössen, dann hätten wir den teuersten Kindergarten Winnendens“, rief FDP-Stadträtin Nicole Steiger aus. „Wir waren geschockt, als wir die Kosten sahen“, erzählte Hans Ilg