„Wäre es nicht schön, hier zu sitzen, den Sonnenuntergang zu genießen und etwas zu trinken?“ Jürgen Kromer blickt in verschwitzte Gesichter. Wir, Zeitungsleute, Leser/-innen, Stadt- und Landschaftsplaner aus Winnenden und Schwaikheim, stehen am Talweg zwischen den beiden Orten. Hinter uns ein Acker mit hohen Maisstauden und abgemähte Wiesen, vor uns Wiese und ein Auwald, der den Zipfelbach und die Tümpelquelle mit dem schönen Namen „Teufelsbrunnen“ versteckt. Oh ja, jetzt ein kühles Getränk,