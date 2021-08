Seit Montagmittag ist die Sperrung der Ringstraße (Ecke Paulinenstraße bis zum Kesselrain) aufgehoben. „Heute erledigen wir nur noch kleinere Arbeiten, hauptsächlich Ausbesserungen an Gehwegen“, erzählt Martin Hausser, Kolonnenführer der zuständigen Firma Gustav Epple am Vormittag. Ein Kipplader ist auf der Straße unterwegs. „Darauf befindet sich ein Thermofass, so dass der Asphalt schön warm bleibt.“

Bei den Schulen Blindenleitstreifen eingesetzt

Von der Ecke Paulinenstraße