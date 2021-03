Mittwochmittag, 12 Uhr. Zeit, etwas zu essen. Der Parkplatz des McDonalds-Restaurants an der Max-Eyth-Straße ist voll. Einige Stellplätze sind zwar noch frei, parken kann dort allerdings niemand. Der Rückstau des Autoschalters zieht sich fast bis zur Restaurant-Einfahrt. So schnell sich die Blechlawine gebildet hat, ist sie allerdings auch wieder verschwunden. „Wir haben in unserem Drive-in einen Schnitt von etwa 100 Sekunden von der Bestellung bis zur Essensausgabe“, weiß Eduard Fehr, der