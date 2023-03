Ein ganz besonderer Fußballclub: Der "International United FC Winnenden"

Es regnet in Strömen, wer nicht rausmuss, bleibt zu Hause. Doch über die Sportplätze hinter dem Herbert-Winter-Stadion hallen Kommandos. Eine Gruppe junger Menschen in Trainingsmontur dreht unter Flutlicht ihre Runden. Es sind die Spieler und Spielerinnen des „International United FC Winnenden“, einem Verein der Paulinenpflege, die dort gut gelaunt über den Platz traben.

„Wir kommunizieren über den Ball“

Unter ihnen sind neben Hörgeschädigten auch Menschen mit Autismus, Sprachstörungen und anderen Einschränkungen.

Wie klappt das innerhalb der Mannschaft dann eigentlich mit der Kommunikation auf dem Platz? Trainer Stefan Simon (30), Jugend- und Heimerzieher, erklärt es folgendermaßen: „Das Coole beim Fußball ist, es funktioniert eigentlich auch ohne Sprache.“ Es sagt zwar immer jeder, man müsse beim Fußball viel kommunizieren, aber wenn das nicht möglich ist, müsse es eben anders gehen. „Natürlich funktionieren die Abläufe in einem anderen Tempo, es sei denn, man studiert sie wirklich bis ins letzte Detail ein. Das sieht man dann zum Beispiel bei der Gehörlosen-Nationalmannschaft“, sagt der Trainer.

Beim United FC geht es oft noch nicht so schnell wie bei den gehörlosen Profis, aber es klappt. „Ein Jugendlicher von uns hat es mal ganz gut gesagt: „Wir kommunizieren über den Ball“, erzählt Stefan Simon. Trotz der Kälte trainieren sie an der frischen Luft.

Alles begann mit einer echten „Packung“

Seit 2015 gibt es den Verein mittlerweile und er hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Das erste Spiel bestritt der United FC gegen den TSV Leutenbach. Damals war die Mannschaft laut Stefan Simon noch ein „bunt gemischter Haufen“.

Neben Erziehern haben auch Leute mitgespielt, die vorher nie viel mit dem Sport zu tun hatten. So setzte es auch gleich eine Niederlage im ersten Spiel – 1:15 verlor der United FC damals. „Dann haben wir gesagt, wir trainieren jetzt ein Jahr, stellen die Mannschaft ein bisschen um, und dann kommen wir zurück“, erinnert sich Simon.

Zurückgekommen sind sie. Und wie: Ein Jahr später gab es das Rückspiel gegen den TSV Leutenbach und einen Sieg für den International United FC. 5:3 schlugen sie ihren Gegner.

Highlight gegen die Stuttgarter Kickers

Die Schützlinge um Stefan Simon haben dann sprichwörtlich Blut geleckt. „Wir wollten mehr.“ So haben sie gegen Vereine wie die TSG Backnang, den TSV Steinbach oder die SG Sonnenhof Großaspach gekickt und 2018 hat United FC dann sein bisheriges Highlight gefeiert: eine Begegnung gegen die Stuttgarter Kickers. „Das war schon geil, da hatten wir hier auch wirklich so viele Zuschauer, das war richtig krass“, weiß Stefan Simon noch.

Mit Beginn der Corona-Pandemie endete das Projekt abrupt. „Da mussten wir das Ganze dann erst mal einfrieren“ sagt der Trainer. Im Oktober 2021 wurde der Verein wiederbelebt und bis jetzt läuft es „richtig, richtig gut“. Es sei das feste Ziel der Mannschaft, in diesem Jahr noch einen Sieg einzufahren. Vielleicht klappt das ja in einem der nächsten Spiele.

„Einfach mal alles raushauen“

Seit diesem Halbjahr ist auch die achtzehnjährige Domenika Teil des Vereins. Sie hat zwei „Cochlea“-Implantate im Ohr, da sie hörgeschädigt ist. Für sie und viele der anderen Jugendlichen ist der United FC die einzige Möglichkeit, in einem Fußballverein mitzuspielen. „Man kann sich gut auspowern. Einfach mal alles raushauen an einem Tag, es macht einfach sehr viel Spaß“, schwärmt sie.

Spaß ist auch die Hauptsache bei alldem, wie Coach Stefan Simon klarstellt. „So ein Verein kann eben auch einschüchtern: Man kann sich nicht entfalten, weil der Coach einen nicht aufstellt, wenn man mal nicht gut spielt. Das spielt hier aber absolut keine Rolle. Es ist egal, ob du gut bist. Du sollst kicken, Spaß haben, dich mal komplett auspowern vom Schulalltag, dann nach Hause gehen und sagen können, ich bin jemand. Denn egal wer du bist, hier bist du jemand.“ Das ist, laut dem Trainer, die Botschaft, die der International United FC nach Winnenden und weiter außerhalb tragen möchte.

Man hofft auf Verstärkungen

Der Kader des Vereins besteht derzeit aus 21 Jugendlichen. Stefan Simon hofft darauf, in naher Zukunft Verstärkung von externen Mitspielern zu bekommen. „Wenn es irgendwie hier im Umkreis zwei, drei junge Leute im Alter von 16 bis 20 Jahren gibt, die hierauf Bock haben, gerne einfach vorbeikommen und mit mir Kontakt aufnehmen.“ Der Verein sei „ein sicherer Hafen für Jugendliche, die es in der Schule oder in anderen Lebensbereichen schwer haben und einfach Sicherheit, Halt oder Orientierung brauchen und irgendwie Selbstvertrauen tanken müssen“.