Seit etwas mehr als einem Jahr betreibt Familie Hoang das "Break in Asia" im Winnender Gewerbegebiet. „Zu uns kommen hauptsächlich Mitarbeiter der umliegenden Firmen“, erzählt der 54-jährige Betreiber und Koch. Seinen Vornamen will er nicht verraten, will sich nicht in den Vordergrund drängen. „Schreiben Sie bitte Familie Hoang, wir sind ein Familienbetrieb“, sagt er.

Gastroerfahrung hat der gebürtige Vietnamese reichlich. 1998 hat er in Fellbach den Asia Wok eröffnet. „Dort waren wir