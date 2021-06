Der Bauantrag für eine Feldscheune in der freien Landschaft ist von den Gemeinderäten im Technischen Ausschuss abgesegnet worden, bei einer Enthaltung von ALi-Rätin Rahel Dangel. Sie hakte nach, wie groß oder klein denn das Landschaftsschutzgebiet bei Bürg sei, in dem die zehn auf zwanzig Meter große Scheuer mit an einer Seite vorstehendem Dach und geschottertem Vorplatz gebaut werden soll. „Es ist ein relativ großes Gebiet“, sagte Viktoria Schnaitmann vom Baurechtsamt. „Wenn es Einwände