Eiscafé-Check in Winnenden: Was kostet eine Kugel Eis rund um die Marktstraße?

Das regnerische und windige Wetter in den vergangenen Tagen erhöht die Lust auf Eiscreme in der Waffel oder im Becher nicht unbedingt. Doch der Blick auf die Prognose für die kommende Woche zeigt: Es wird wärmer, auch in Winnenden. Passend dazu haben wir Cafébetreiber aus der Innenstadt gefragt: Was kostet eine Kugel Eis in diesem Jahr?

„Mit Sonne schmeckt Eis immer besser“, sagt der Inhaber des Eiscafés Toskana an der Marktstraße mit einem Lächeln zu den Temperaturen. Auch bei regnerischem Wetter sei das Café gut gefüllt, mit Sonnenschein der Andrang jedoch deutlich stärker.

Im Eiscafé Toskana sind die Sorten Salz-Karamell und Melone beliebt

1,50 Euro bezahlen Kunden hier für eine Kugel der hausgemachten Spezialität. „Wir haben lange überlegt, ob wir mit dem Preis weiter nach oben gehen sollen“, erzählt der Inhaber. In letzter Zeit habe man allerdings gemerkt, dass das Geld bei den Kunden nicht mehr so locker sitzt. „Das Eis enthält Milch und Sahne, der Rest ist Betriebsgeheimnis“, heißt es zum Rezept in den sozialen Medien.

Schon in der kommenden Woche plant der Inhaber mit dem vollen Eissortiment an den Start zu gehen. Bisher hat man aufgrund der Temperaturen auf ein abgespecktes Programm gesetzt. Da es nun jedoch wärmer werden soll, soll die Theke schon bald mit 38 Sorten gefüllt sein. Man versuche immer, mit dem Trend zu gehen. Beliebt sei momentan Salz-Karamell oder das Meloneneis. Neu in diesem Jahr ist beispielsweise die Sorte Jogurt-Amarena.

Im "Kleinen Italiener" gibt es jetzt auch Kugeleis

Mit großen Veränderungen geht der "Kleine Italiener" an der Mühltorstraße in die Eissaison. Das berichtet Betreiber Vito Carucci. „Wir führen zwei Welten zusammen. Neben unserem "Frozen Yogurt" gibt es ab sofort auch Kugeleis“, erzählt er. Eine Kugel kostet ebenso 1,50 Euro.

Bisher habe es immer wieder Familienmitglieder unter den Kunden gegeben, die nach Kugeleis gefragt und dann teilweise woanders bestellt haben. Das soll sich nun ändern, wenn es nach Carucci geht. Das Kugeleis kann wie auch das "Frozen Yogurt" mit verschiedenen Toppings verfeinert werden. „Gut läuft bisher das Pistazieneis mit Stücken darin“, hat Carucci festgestellt. Auch das blaue Schlumpfeis sei beliebt. Im kürzlich eröffneten Lokal in Berglen gibt es ebenso "Frozen Yogurt" und Kugeleis.

Betreiber im Café am Adlerplatz wollen Eistruhe bald wieder aufbauen

Im Café La‘Tea am Adlerplatz soll die Eistruhe in den kommenden zwei Wochen aufgebaut werden, sobald das Wetter wieder mitspielt. „Wir stellen unser Eis nicht selbst her. Wir kaufen hausgemachtes Eis“, erzählt die Chefin. Eine Kugel soll 1,50 Euro kosten, wie auch beim "Kleinen Italiener". Man habe den Preis um zehn Cent angehoben. „Es wird schließlich alles teurer. Aber wir wollten auch nicht zu stark erhöhen“, erklärt sie. Etwa zehn verschiedene Sorten seien demnächst im Café am Adlerplatz erhältlich. Zudem gibt es eine neue Karte mit verschiedenen Eisbechern sowie Milchshakes.

Im Eiscafé Venezia sind essbare Schokolöffel ein Renner

Mit dem niedrigsten Kugelpreis lockt indes das Café Fachwerk am Marktplatz. „Seit dieser Woche kostet eine Kugel bei uns 1,30 Euro“, erzählt ein Mitarbeiter. Sobald es wärmer wird, soll es 23 Sorten geben, momentan sind es sieben. Das Eis ist nicht selbst gemacht, sondern gekauft.

Seit knapp zwei Jahren führen die Brüder Robin und Marko Kovacevic das Eiscafé Venezia an der oberen Marktstraße beim Viehmarktplatz. „Es läuft wirklich super“, berichtet Mitarbeiterin Natasa Markovic. Die Cafébetreiber stellen ihr Eis selbst her, ebenso die Erdbeersoße für Eisbecher. Über 20 Sorten sind verfügbar, ein Teil davon wird regelmäßig durch andere Sorten ausgetauscht. Eine Kugel kostet 1,70 Euro.

„Besonders beliebt ist bei uns Vanille. Das lieben die Kunden“, weiß Natasa Markovic. Zudem werde auch das Sorbe-Eis gerne gegessen. „Das sind unsere Fruchtsorten, die vegan und lactosefrei sind“, sagt die Mitarbeiterin. Gut laufen auch die glutenfreien Waffeln sowie die essbaren Schokolöffel zum Eis. „Nicht nur von Kindern, auch Erwachsene greifen darauf zurück“, so Markovic.