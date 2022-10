Eislauf-Saison abgesagt? Nicht in Winnenden! Plastik-Eispark trotzt Energiekrise

Die Energiekrise ist aktuell das alles bestimmende Thema. Weil sie viel Energie benötigen, stehen auch Eisparks auf der Streichliste. Stuttgart, Fellbach und andere Städte haben die Schlittschuh-Saison bereits abgesagt. Und Winnenden? Hier freuen sich die Stadtwerke über das perfekte Timing beim Umstieg von einer Kunsteis- auf eine Kunststoffbahn. „Wir verblasen dann keine Energie mehr“, sagt Bäderleiter Sascha Seitz, „wir brauchen keine Wärme mehr, kein Wasser mehr, nur noch abends das Licht.“ Seit kurzem steht auch fest, wann der neue Eispark öffnen soll und wie viel Eintritt verlangt wird.

Erneuerung und Betrieb des bestehenden Eisparks wären sehr teuer geworden

Zur Erinnerung: Im Juli hatte der Aufsichtsrat der Stadtwerke sich für einen Wechsel von Kunsteis auf Kunststoff entschieden. Den alten Eispark zu erneuern – unter anderem wäre eine neue Kältemaschine nötig gewesen – hätte rund 360.000 Euro gekostet. Allein für Strom wären noch einmal mehr als 300.000 Euro pro Saison dazugekommen. Den Auftrag für die neue Bahn erhielt die Schweizer Firma Glice, die einen Außenposten in Fürstenfeldbruck unterhält und laut Bäderleiter Sascha Seitz schon viele Bahnen in Deutschland gebaut hat.

Die Kunststoffelemente für den neuen Wunnebad-Eispark dürften in den nächsten Tagen eintreffen und werden dann vor Ort zusammengebaut. Wie viel die neue Bahn kostet, wird nicht verraten. Sie soll aber unterm Strich deutlich weniger Kosten verursachen als die Eis-Alternative.

Noch ein Vorteil des Kunststoff-Parks: Feste Öffnungszeiten

Öffnen soll der Eispark pünktlich zu den Herbstferien am 29. Oktober und dann durchgängig betrieben werden bis zum 31. März. Das ist ein weiterer Vorteil der Kunststoffvariante: Sie ist weniger „wetterfühlig“, sprich: Die Fläche kann auch gut befahren werden, wenn's im Winter mal wärmer (oder sehr kalt) werden sollte. In der Vergangenheit hatte der Eispark manchmal erst Ende November geöffnet.

Doch leidet auf Kunststoff nicht das Fahrgefühl? Der Hersteller zumindest wirbt mit dem Slogan: „Sieht aus wie Eis, fühlt sich an wie Eis, ist aber kein Eis“. Sascha Seitz selbst hat's ausprobiert und ist überzeugt. „Ich werde der Erste sein, der draufsteht, weil das macht echt Spaß. Und man muss auch keine extreme Angst haben, dass man mal fällt. Es ist ein bisschen weicher als die Eisfläche.“ Besonder scharf geschliffene Kufen sind aber offenbar von Vorteil.

Das Fahrvergnügen wird weiterhin alle eineinhalb Stunden unterbrochen

Wie zuvor bei der Eisaufbereitung wird das Fahrvergnügen voraussichtlich alle eineinhalb Stunden unterbrochen werden, damit das Plastik, das sich beim Fahren ablöst, aufgesaugt werden kann.

Geht die Fläche dabei nicht wahnsinnig schnell kaputt? „Wir haben 15 Jahre Garantie“, sagt Sascha Seitz, „es kommt aber natürlich auch darauf an, wie viele Gäste kommen.“ In der zurückliegenden Saison waren es rund 26.000 Besucher. „Ich hoffe, dass die neue Bahn auch gut angenommen wird“, sagt Sascha Seitz.

An der Bewirtung dürfte es nicht scheitern: Wie im vergangenen Jahr wird Gastronom Frank Gladitz („Franks rustikale Imbissbetriebe“) die Eiskunstläufer, Hockeyspieler und Schlittschuh-Amateure sowie ihre Eltern, Omas und Opas mit Essen und Trinken stärken..

Neue Eintrittspreise - warum es für Begleitpersonen teurer wird

Apropos Eltern: Begleitpersonen („Gäste ohne Nutzung“) zahlen künftig einen Euro mehr, drei statt zwei Euro. Das rief in der jüngsten Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke die Frage auf: Warum eigentlich? Die Begründung lieferte Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Mulfinger: „Vierstellig“ seien in der vergangenen Saison Menschen als vermeintliche Begleitpersonen in den Eispark gekommen, um sich dann doch die Schlittschuhe anzuziehen.

Am Ende stimmten die Räte den neuen Preisen zu: Der reguläre Eintritt für Erwachsene steigt von 4,70 Euro auf 5,50 Euro bei Onlinebuchung. An der Wunnebadkasse werden sechs Euro fällig. Ermäßigte Tickets haben bisher drei Euro gekostet, künftig werden online 3,50 Euro, an der Kasse vier Euro fällig. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, bis zu drei Kinder - bislang: zwölf Euro) ist online jetzt für 13 Euro zu haben, an der Kasse kostet sie 14 Euro. Ein Erwachsener mit bis zu drei Kindern zahlt online zehn, an der Kasse elf Euro.

Im Vergleich mit den Preisen in anderen Eisparks in der Region ist der Eintritt in den Wunnebad-Eispark tendenziell günstiger. Im Eissportzentrum Pforzheim kostet der Eintritt Erwachsene neun Euro, in Wernau sieben, in der Eiswelt Stuttgart sechs Euro.

So hat der Wunnebad-Eispark von 29. Oktober an geöffnet

Die Öffnungszeiten in diesem Winter: dienstags bis freitags 14 bis 22 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10 bis 20 Uhr. Gruppen (zehn Prozent Rabatt) dürfen schon früher rein und auch an Montagen.