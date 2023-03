Ende einer Ära in Winnenden: Eispark am Wunnebad wird abgebaut - und dann?

Das ging fix: Nur wenige Tage nach dem Beschluss des Gemeinderats, den Eispark am Wunnebad nicht weiterzubetreiben, haben die Stadtwerke Winnenden mit dem Abbau der Plastik-Eisfläche begonnen. Dass die Kunststoffplatten des Herstellers Glice schon vor dem offiziellen Saisonabschluss am Freitag wieder auseinandergebaut wurden, macht deutlich: Mit Besuchern hat hier niemand mehr gerechnet. Jetzt machen sich die Stadtwerke Gedanken darüber, wie sie die Fläche in Zukunft nutzen wollen. Die Jugendgemeinderatsvorsitzende Flora Nasseri beklagt: Es gibt jetzt für Jugendliche in Winnenden noch einen Treffpunkt weniger.

Unterm Strich war das Projekt Plastik-Eispark ein Flop

Rund 90.000 Euro an Leihgebühren haben die Stadtwerke für den Eispark gezahlt. 153.000 Euro für den eigentlich geplanten Kauf werden jetzt nicht mehr fällig. Die rund 500 Einzelteile gehen zurück an die Firma Glice.

Unterm Strich war das Projekt Plastik-Eispark in Winnenden ein Flop. Gerade mal 9000 Besucher sind in dieser Saison in den Eispark gekommen, dreimal weniger als sonst. Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Mulfinger spricht von „Lehrgeld“, das die Winnender zahlen mussten, steht aber zur Entscheidung aus dem vergangenen Jahr. „Wir haben es riskiert, das neue Produkt zu testen. Es kann auch mal etwas nicht funktionieren. Wir waren selber ernüchtert, dass es nicht so ankommt, wie wir es erwartet haben.“

Die Verantwortlichen hatten große Hoffnungen in den Umstieg von Kunsteis auf Kunststoff gesetzt. Im Herbst 2022, unter dem Eindruck der Energiekrise, hatten viele Betreiber in andern Städten angekündigt, ihre Anlagen zu schließen. Nicht so in Winnenden. Es schien, als käme der ohnehin geplante Systemwechsel der Stadtwerke zur genau richtigen Zeit.

Der klassische Eispark hatte ausgedient, eine Sanierung wäre teuer geworden

Denn: Hätte sich Bäderleiter Sascha Seitz nicht so energisch für eine Alternative zum in die Jahre gekommenen, teuren und sehr pflegeintensiven „alten“ Eispark eingesetzt, es hätte bereits im zurückliegenden Winter schlichtweg kein vergleichbares Angebot am Wunnebad mehr gegeben. Die Erneuerung des bestehenden, klassischen Eisparks hätte Mulfinger zufolge rund 360.000 Euro gekostet, vom laufenden Energieaufwand und den damit verbundenen Kosten und Umweltfolgen ganz zu schweigen.

Zur zurückliegenden Saison hätten die Stadtwerke dieses Projekt sicher nicht begonnen und dass sie es in diesem Jahr getan hätten, ist unwahrscheinlich. Weil der Eispark in Winnenden aber seit 1999 eine Attraktion war, testete Sascha Seitz das Kunststoff-System in anderen Parks, holte Angebote ein, ließ sich beraten und überzeugen. Er trommelte auch dann noch für das Angebot, als die Kritik an der Gleitfähigkeit lauter und die früheren Stammnutzer immer weniger wurden. Am Ende ohne Erfolg. Entsprechend gefrustet und enttäuscht ist der Bäderleiter jetzt über das Eispark-Aus.

Auch sein Chef, der den Mietkaufvertrag, der jetzt den Ausstieg möglich machte, mit der Schweizer Herstellerfirma ausgehandelt hat, sieht einen Verlust an Attraktivität, nicht nur fürs Wunnebad, sondern für die Stadt Winnenden. „Wir müssen uns jetzt in Ruhe Gedanken machen“, sagt Jochen Mulfinger, der sich auf der freiwerdenden Fläche „eine Nachfolgelösung mit einem anderen interessanten Sportprojekt“ vorstellen kann, vielleicht sogar das ganze Jahr über. Mulfinger denkt laut nach: „Vielleicht Fußball? Oder Badminton?“ Die Beachvolleyballfelder, die auch in diesem Sommer wieder anstelle des Eisparks errichtet werden, könnten dafür auf eine Liegewiese jenseits des Bachs umgesiedelt werden.

Fest steht: Es soll wieder ein Angebot an junge Menschen geben. Die Bäderleiter, Sascha Seitz und Stellvertreter Johannes Fromm, werden sich deutschlandweit auf Fachmessen über Trends und Möglichkeiten informieren, kündigt Mulfinger an.

Flora Nasseri: Noch ein Treffpunkt weniger für die Jugend

Die Jugendgemeinderatsvorsitzende Flora Nasseri kann die Entscheidung des Gemeinderats verstehen, bedauert aber, dass es jetzt gar keinen Eispark mehr gibt: „Es ist schade für die Altersgruppe, die zwar schon alleine weg kann, aber nicht mit den Verkehrsmitteln in eine größere Stadt fahren möchte.“ Über den Verlust des Plastik-Eisparks selbst ist sie persönlich nicht traurig (das geht mit Blick auf die stark gesunkenen Nutzerzahlen ganz offensichtlich auch anderen Jugendlichen so), sie sieht aber einen grundsätzlichen Missstand in Winnenden: „Das große Problem ist doch, dass eine Sache wegfällt und plötzlich gar nichts mehr da ist. Wo schicken wir die Jugend hin? Egal, was für junge Leute herkommen soll, es ist jedes Mal ein Kampf.“ Viele junge Leute weichen laut Nasseri in ihrer Freizeit in umliegende Städte wie Waiblingen aus, wo mehr für sie geboten sei.