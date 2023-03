Erich Schmeckenbecher: "Soldaten-Lied" wird Internet-Hit - aus traurigem Anlass

Zusammen mit Thomas Friz hob Erich Schmeckenbecher von den 70er Jahren an Volkslieder auf die Bühne. Als Duo Zupfgeigenhansel machten die beiden Schwaben Furore, verkauften Millionen Musik-Alben. Am 31. März wird Erich Schmeckenbecher nun 70 Jahre alt - ans Aufhören denkt der Freigeist aus Lorch, der vom schwäbischen Winnenden aus die Musikwelt weiter bewegen will, aber noch lange nicht. Hans Derer vom Winnender Plattenlabel 7us Media Group berichtet.

Dem Mann sitzt der Schalk im Nacken und blitzt ihm aus den Augen. Erich Schmeckenbecher ist nicht nur ein begnadeter Musiker – er singt, spielt unter anderem Akkordeon, Gitarre, Mandoline und Mundharmonika – sondern auch ein überaus kritischer Geist. Und ein Gespräch mit ihm hat immer hohen Unterhaltungswert. Seine Kritik an den Zeitläuften kommt immer mit Ironie und mit bissigen Wortschöpfungen daher.

Was dem überzeugten Romantiker überhaupt nicht passt, ist die Kommerzialisierung des gesamten Lebens. „Pragmanten“ nennt er eindimensionale Materialisten, denen es nur um Kommerz geht, aber nicht ums Wesentliche. Sein bitteres Fazit zu verlogenen Auswüchsen, die er auch im Kulturbetrieb registriert: „Wahr ist, was nutzt“.

Volkslied bedeutet für Zupfgeigenhansel auch von Volksleid zu singen

So hat der Begriff Romantik für ihn nichts mit wallendem Nebel, süßlichen Geschichten und Bildern von röhrenden Hirschen zu tun. „Das ist was für Idylliker“, lautet sein Fazit. Mit solchem kommerziellen Kitsch hat seine Vorstellung von Volksliedern absolut nichts zu tun. „Volkslied bedeutet auch Volksleid“, sagt er. Die Lieder seien von Menschen gesungen worden, denen das Leben schwergemacht wurde und die auf eine bessere Zukunft hofften. Gewachsene Lieder, die er und sein kongenialer Partner Thomas Friz mit dem Duo Zupfgeigenhansel 1972 wiederbelebten.

Größten Platten-Erfolg mit jiddischen Liedern gefeiert

Ein Versuch, der von anderen erst sehr skeptisch beurteilt, dann aber mit riesigem Erfolg belohnt wurde. „Wir haben die Lieder mit Offbeat kombiniert“, erklärt Schmeckenbecher. Dadurch entstand Folk-Musik in Deutschland wie sie in den USA bereits seit den 60er Jahren populär war. Die Szene war begeistert und diese war in den 70er Jahren sehr groß.

„Volkslieder I“ war das erste Album, das 1976 erschien, fünf weitere folgten. Den größten Erfolg feierte das Duo mit einer Schallplatte mit jiddischen Liedern - obwohl beide mit der jüdischen Kultur nichts zu tun hatten. Doch die Resonanz war wieder enorm. „Wir haben sogar Zuspruch von der jüdischen Gemeinde in New York bekommen“, erinnert sich Erich Schmeckenbecher.

Drei Millionen Klicks wegen des Ukraine-Kriegs: "Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne"

Nachdem sich das Duo 1986 trennte, machte er solo weiter. Unter „Erich und das Polk“ oder „Er+Ich“ erschienen weitere Alben. Dennoch: 2022 war eine Werkausgabe zum 50. Jubiläum von Zupfgeigenhansel veröffentlicht worden, die vom Musikmagazin Musix als „beste Veröffentlichung des Jahres“ bezeichnet wurde (siehe Infobox). Nach Langspielplatten und CDs läuft die Musik von Zupfgeigenhansel mittlerweile auch im Internet. Innerhalb nur eines Jahres wurde ihr Lied „Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne“ rund drei Millionen Mal auf Spotify oder Youtube aufgerufen - wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.

Ans Aufhören denkt Erich Schmeckenbecher nicht. Weitere musikalische Projekte stehen bereits an. Und so darf man hoffen, dass man von Erich Schmeckenbecher in Zukunft weiter Neues hört. Und dass er keine Ruhe geben wird und sich zu Wort meldet, wenn ihm das Treiben der „Pragmanten“ zu sehr überhandnimmt.