Die Zeit der langen Mähnen neigt sich dem Ende zu. Zumindest für diejenigen, die in Bälde einen Termin oder gar schon eine frische Frisur haben. Eine der Glücklichen ist Monika Weick, die bereits am Montagvormittag bei Friseurin Panagiota Papachristou im Salon Stoppel Haare in der Seehalde einen Termin ergattert hat. Wie wichtig ihr der frische Haarschnitt ist? „Wichtig ist es mir vor allem, dass der Friseursalon seine Einnahmen bekommt“, antwortet sie. Sie sei im Dezember ebenfalls da