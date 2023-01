Ex-Zirbenwald: Neue Pläne für das leerstehende Ladengeschäft in Winnenden

Seit etwas mehr als einem Jahr stehen die Geschäftsräume an der Ecke Ringstraße/Alfred-Kärcher-Straße jetzt leer. Nach Weihnachten 2021 waren Jasmin und Matthias Klingler mit ihrem Laden-Café „Zirbenwald“ nach rund fünf Jahren wieder ausgezogen. Seit 2018 ist das Grundstück im Besitz der Stadt Winnenden. Diese präsentiert jetzt neue Pläne für die leerstehenden Räume: Sie sollen zum neuen Hauptquartier der Mobilen Jugendarbeit werden. Die Sozialarbeiter haben seit Beginn der Corona-Krise 2020 deutlich mehr zu tun.

Einzelfallhilfe in der mobilen Jugendarbeit: Komplexere Fälle, größerer Aufwand

Das zeigt ein Blick auf die Einzelfallhilfe-Statistik von Jugendreferent Manuel Schulz vom Amt für Jugend und Familien. 2020 kümmerten sich die Sozialarbeiter in ihrem Büro um 33 unterschiedliche Personen, 2021 um 63, 2022 um 51. Die Zahl der Kontakte insgesamt im Bereich der Einzelfallhilfe, sprich: die Intensität der Betreuung, hat enorm zugenommen: 2020 kam es zu 117 Begegnungen, 2021 zu 268, 2022 zu 376. Dabei handle es sich lediglich um die Einzelfallhilfe, die im Büro stattgefunden habe, Streetwork zum Beispiel sei darin gar nicht erfasst. „Die Anzahl der notwendigen Kontakte ist stark angestiegen, da die Fälle komplexer sind und weitergehende Hilfen ebenfalls überlaufen sind“, erklärt Manuel Schulz.

Zwei Sozialarbeiter und eine FSJ-Kraft (Freiwilliges Soziales Jahr) sind in Winnenden aktuell in der Mobilen Jugendarbeit tätig. Ihre Zentrale mit Büro und Räumen für die Betreuung ihrer „Fälle“ ist eine ehemalige Hausmeisterwohnung am Bildungszentrum II. Sei Jahren ist das städtische Jugendamt auf der Suche nach neuen, größeren Räumen, die zum Beispiel auch mehr Möglichkeiten zur Arbeit in Gruppen bieten.

„Wir haben gesagt: Wir brauchen einen Standort, der zentral in der Innenstadt ist“

Ein weiterer Faktor ist die Lage: „Man hat gemerkt: Die Niederschwelligkeit, also, dass jemand zufällig vorbei kommt, oder den Weg auf sich nimmt, ist begrenzt“, erklärt Manuel Schulz. Die Zielgruppe seien junge Menschen, 14 bis 27 Jahre alt, von Ausgrenzung bedroht oder betroffen. „Die haben nicht immer die besten Erfahrungen an der Schule gemacht“, sagt Manuel Schulz. „Deswegen haben wir gesagt: Wir brauchen einen Standort, der zentral in der Innenstadt ist, den man niederschwellig erreichen kann. Unsere Idee war: auf der Achse zwischen Bahnhof und Holzmarkt, wo auch viele Jugendliche unterwegs sind. Irgendwann hat sich dann dieses Objekt hier ergeben.“

Aktuell ist der große Raum, in dem bis Ende 2021 Zirbenholz-Produkte, Kindersachen und selbstgemachte Kuchen verkauft wurden, komplett leergeräumt und wirkt wie ein Rohbau. In den nächsten Monaten soll sich das ändern, zeigt Nicole Schmidinger vom Stadtbauamt beim Vorort-Termin. In einem separaten Raum mit kleiner Küche soll das Büro für die Mitarbeiter eingerichtet werden. Davor, am Haupteingang soll eine neue Küchenzeile errichtet werden für „pädagogisches Kochen“.

Es wird einen Bereich mit Stühlen und Tischen geben, in dem gegessen wird, wo junge Menschen aber zum Beispiel auch ) Bewerbungen schreiben dürfen. Der vordere Bereich, zur Alfred-Kärcher-Straße hin, soll offener gestaltet werden, mit Sofas, vielleicht einem Tischkicker. Hier wäre Platz für Gruppenarbeit. Die Jugendsozialarbeiter wollen die jungen Menschen hören, in die Planung und Gestaltung einbinden. Was Schulz aber wichtig ist: „Es soll kein zweites Juze werden.“ Im Keller gibt es einen Raum für vertrauliche Einzelgespräche, außerdem befinden sich hier die Sanitäranlagen.

Noch sei aber nicht ganz alles spruchreif, sagt Schulz: „Wir müssen das Ganze noch konzeptionell verorten.“ Das soll in der kommenden Wochen bei einer Klausurtagung besprochen werden.

Noch in diesem Sommer könnte die mobile Jugendarbeit ihre neuen Räume beziehen

Wie es dann an der alten B14 weitergeht? Zunächst muss die Nutzungsänderung genehmigt werden, der Bauantrag ist gestellt. Bis Mai sollte die Baugenehmigung vorliegen. Dann muss der Ex-Zirbenwald baulich in Schuss gebracht werden. „Die Umsetzung wird nicht so lange dauern. Wir haben keine größeren Umbaumaßnahmen“, sagt Nicole Schmidinger. Das Wichtigste sei ein Lüftungsgerät, weil sich die Fenster nicht öffnen lassen. Der Boden muss versiegelt werden, die Wände müssen gestrichen, die Küche eingebaut, im Keller eine Tür eingesetzt werden.

Im besten Fall könnte die Mobile Jugendarbeit in den Sommerferien einziehen.