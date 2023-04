Fällt bald die Altersgrenze beim Blutspenden? Senior aus Winnenden hofft darauf

Reinhardt Otterbein aus Winnenden-Hanweiler ist ein Blutspender mit Ehrgeiz. Er hat schon mehr als 150-mal Blut gespendet. „Mit jeder Blutspende tust du einer anderen Person etwas Gutes. Solange ich kann, bin ich bereit, zu spenden“, sagt der 72-Jährige. Das Können ist aber nicht das Problem, sondern das Dürfen. Reinhardt Otterbein wird in ein paar Wochen 73 Jahre alt. Damit überschreitet er die Altersgrenze für Blutspender. Was ihm Hoffnung macht: Die starre Grenze soll bald abgeschafft werden.

Um dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen, wurde sie in der Vergangenheit schon öfter nach oben korrigiert. Schließlich werden Menschen immer älter und bleiben immer länger fit. Zuletzt wurde das Höchstalter im Jahr 2015 auf 72 Jahre angehoben. Seither gilt beim Deutschen Roten Kreuz in Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg: Wer zum ersten Mal Blut spendet, darf nicht älter als 65 Jahre sein. Das letzte mögliche Spendedatum ist einen Tag vor dem 73. Geburtstag.

Für Reinhardt Otterbein bedeutet das: Die 157. Blutspende in der vergangenen Woche in Backnang war – zumindest nach aktuellem Stand – die letzte in seinem Leben. Im Mai wird er 73. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens 56 Tage vergehen. Das reicht nicht mehr für Nummer 158. „Aber wenn die mir schreiben“, sagt der Winnender, „dass sie das Höchstalter auf 75 erhöht haben, dann geh' ich wieder.“ Doch steht das überhaupt zur Diskussion?

Im März hat die Bundesregierung eine Änderung zur Zulassung erlassen

Reinhardt Otterbein zieht seine Hoffnung aus einer Mail, die er vom DRK-Blutspendedienst in Mannheim erhalten hat. „Die Bundesregierung hat im März 2023 eine Änderung zur Zulassung zur Blutspende erlassen“, heißt es darin. Und weiter: „Sobald diese von den zuständigen Gremien des Robert-Koch-Institutes, des Paul-Ehrlich-Institutes und der Bundesärztekammer umgesetzt wurden, dürfen wir Sie wahrscheinlich auch länger als Blutspender begrüßen. Wir bitten deshalb alle Blutspenderinnen und Blutspender, zusammen mit uns noch etwas Geduld zu haben, bis die Änderungen in Kraft treten.“

Dass die starre 73er-Grenze offenbar abgeschafft werden soll, findet Reinhardt Otterbein nur vernünftig. Am Lebensabend seiner an Leukämie erkrankten Mutter habe er gesehen, wie wichtig frisches, gesundes Blut für viele Menschen ist. „Die Alten dürfen nicht mehr, die Jungen wollen nicht mehr. Ich will ein Vorbild sein“, sagt der frühere Elektrotechniker.

Schon in seiner Jugend in Remshalden war er im Deutschen Roten Kreuz aktiv, bis heute ist er Mitglied im Ortsverein Affalterbach. Einmal in der Woche geht er schwimmen, so hält sich Reinhardt Otterbein fit und gesund. Das bestätigen auch die Tests, die vor jeder Blutspende durchgeführt werden. Der Aderlass selbst habe ihn sowieso noch nie aus den Latschen geworfen. Reinhardt Otterbein ist überzeugt: Er könnte eigentlich noch weiterspenden, die 160 vollmachen und mehr.

In manchen Bundesländern gilt schon heute eine Obergrenze von 75 Jahren

Voraussetzung dafür ist (siehe Otterbeins Mail vom Blutspendedienst), dass wirklich bald die Zulassungskriterien geändert werden. Aber was bedeutet das konkret? Und warum dürfen Menschen im Bereich des DRK-Blutspendediensts West, also in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, schon heute bis zu ihrem 76. Geburtstag Blut spenden?

Das erklärt Eberhard Weck, Pressesprecher des DRK-Blutspendediensts in Baden-Württemberg und Hessen, unserer Redaktion. Wer Blut spenden darf, das geht aus dem seit 1998 gültigen Transfusionsgesetz hervor. Besser gesagt: aus den Richtlinien dazu, die die Bundesärztekammer mit dem Paul-Ehrlich-Institut aufstellt. Darin heißt es (noch): Erstspender sollten zwischen 18 und 60 Jahren alt sein. Bei Spendern über 60 Jahren wird den verantwortlichen Ärzten ein gewisser Spielraum eingeräumt. Auf Basis der Richtlinien steckten die Blutspendedienste ihren jeweiligen Rahmen: 73 beziehungsweise 75 Jahre wurden als Maximalalter festgelegt. „Man könnte sagen: Die Westler waren etwas mutiger“, sagt Eberhard Weck und lacht.

"Jeder Spender wird dann individuell auf seinen Zustand überprüft"

In Zukunft sollen diese starren Altersgrenzen aber nicht mehr gelten. Der ärztliche Spielraum wird sozusagen erweitert. Wie genau, das steht noch nicht abschließend fest. An den Richtlinien werde aktuell geschrieben, sagt der Pressesprecher. Es werde aber auf Folgendes hinauslaufen: „Jeder Spender wird dann individuell auf seinen Zustand überprüft.“ Will heißen: Wer zwar über 73 oder 75, aber fit und gesund ist, darf Blut spenden. Eberhard Weck begrüßt das. „Wir freuen uns über jeden Spender, der bei uns bleibt“, sagt er. Er kenne nach 33 Jahren im Blutspendedienst viele alte Hasen, die aktuell nur darauf warten, wieder zur Spende zugelassen zu werden. „Als ich angefangen habe, lag das Höchstalter bei 65 Jahren und wurde dann sukzessive hochgesetzt. Die Menschen werden eben immer älter und fitter.“

Er rechnet damit, dass die neuen Regeln in circa vier Monaten in Kraft treten. Dann müssen beim DRK erst einmal die Mitarbeiter geschult werden. Auch in Zukunft soll ganz genau hingeschaut werden, wer fit für die Blutspende ist und wer nicht. „Wir dürfen den Spender in keinem Fall gefährden“, betont Eberhard Weck.

Der Winnender Reinhardt Otterbein wird sich auch mit 73 Jahren fit halten. Und hat seinen letzten Tropfen Blut vermutlich doch noch nicht gespendet.