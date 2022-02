Die Fußballer in Winnenden dürfen sich auf einen neuen Kunstrasenplatz freuen. Auf dem bisherigen Trainingsplatz des SV Hertmannsweiler sollen bereits in diesem Frühjahr die Bauarbeiten beginnen. Dafür hat jetzt der Gemeinderat einstimmig grünes Licht gegeben. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von 1,53 Millionen Euro. Beauftragt wird die Firma Link GmbH aus Fellbach, die einen „CO2-neutralen Kunstrasen“ errichten wird, wie Susanne Liebrich vom Stadtbauamt in der Gemeinderatssitzung am