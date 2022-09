Fahndung mit Hubschrauber: Erneute Brandstiftung in Winnenden?

Am Dienstagabend (06.09.) hat es am Geräteschuppen am Sportplatz in der Albertviller-Straße gebrannt. Die erste Polizeistreife war schnell vor Ort und entdeckte das Feuer im Außenbereich früh und konnte es sofort löschen. Die eintreffenden Feuerwehrleute öffneten den Schuppen, um ausschließen zu können, dass im Inneren der Brand weitergeht. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort.

Weil die Polizeibeamten zuerst davon ausgingen, dass es sich bei dem Brand um etwas Größeres handelt, rückten sie nicht nur mit mehreren Gruppenkraftfahrzeugen aus. Auch ein Polizeihubschrauber suchte rund um das Gelände nach Personen.

Es sei nicht auszuschließen, dass dies ein erneuter Fall von Brandstiftung war. Nach derzeitigem Kenntnisstand aber sei dieser Brand nicht der vorausgehenden Brandserie zuzuordnen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.