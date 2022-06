Fahrschule in Winnenden: Mit Elektropower gegen hohe Spritpreise

Besonders betroffen von den momentanen Spritpreisen sind Pendler. Aber auch Busunternehmen und Speditionen haben zu kämpfen. Nicht zu vergessen: Fahrschulen. Geben diese die gestiegenen Kosten an ihre Fahrschüler weiter?

Fahrlehrer Ralf Klopfer, der auch Geschäftsführer der Academy-Fahrschule an der Wallstraße ist, muss schmunzeln. „Nein, das dürfen wir gar nicht“, antwortet er. „Es gibt das sogenannte Fahrlehrergesetz, nachdem wir für sechs Monate eine Preisgarantie zu geben haben“, erklärt Klopfer.

Andernfalls könnten Fahrschulen täglich ihre Preise anpassen, je nachdem, was der Sprit kostet. „Das Gesetz ist am Verbraucher ausgerichtet und es ist auch richtig, dass es so etwas gibt“, so Klopfer. Für seine Fahrschule mache sich das monatlich natürlich bemerkbar, bei den aktuellen Treibstoffpreisen.

Effizientes Fahren wichtiger denn je

Gemeinsam mit seinem Team hat Ralf Klopfer sich deshalb überlegt, wie sie am besten mit der Situation umgehen sollten. „In unseren Fahrstunden achten wir mehr denn je darauf, dass die Fahrschüler effizient fahren. Bei den aktuellen Benzinpreisen können wir das den Schülern natürlich auch leicht vermitteln. Sie haben später ja schließlich auch ein Interesse daran, effizient zu fahren“, erklärt Klopfer.

Ein weiterer Punkt, auf den der Fahrlehrer zu sprechen kommt, ist der Fahrsimulator, den die Fahrschule schon seit längerem installiert hat. „Er ist während unserer Öffnungszeiten fast immer belegt“, sagt Klopfer.

Schüler, die am Simulator üben, brauchen in der Regel weniger Fahrstunden, wodurch der Führerschein wiederum billiger wird. „Wenn jemand am Simulator fährt und danach in das Fahrschulauto steigt, dann fährt er direkt vom Hof. Das war früher nicht so“, sagt Klopfer.

Zudem könne man darauf Dinge simulieren, die in der Realität während einer Fahrstunde kaum passieren, wie etwa das Fahren bei extremer Nässe oder die Straßenquerung von Wild vor dem eigenen Auto.

Bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge achtet Ralf Klopfer zudem natürlich auf einen niedrigen Spritverbrauch. „Ein E-Auto haben wir bereits seit Jahren“, sagt der Fahrlehrer, der merkt, dass dies mehr und mehr bei den Fahrschülern ankommt. Mit einer Ladung könne man bis zu 500 Kilometer weit fahren. „Das macht richtig Spaß“, sagt Ralf Klopfer.

Generell will er sich nicht beschweren, trotz der hohen Spritpreise. „Im kommenden Jahr gibt es unsere Fahrschule seit 60 Jahren, wir haben also einen gewissen Bekanntheitsgrad. Das hilft uns und man kann trotz der hohen Kosten sagen, dass wir im Plan liegen“, versichert er.

Regelmäßige Absagen wegen positivem Corona-Test

Ungewiss hingegen ist, wie sich das Neun-Euro-Ticket auf die Nachfrage in Fahrschulen auswirkt. „Noch ist es zu früh, das zu beurteilen“, meint Klopfer. Das Ticket gibt es schließlich erst seit Anfang des Monats.

„Dass manche den Führerschein erst später machen, wenn man jetzt so günstig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, kann ich mir allerdings schon vorstellen“, sagt er. Generell sei es so, dass der Führerschein für Jugendliche heutzutage lange nicht mehr so wichtig ist, wie er es noch zu seiner eigenen Jugend gewesen ist.

Spannende Zeiten also für Fahrschulen wie die von Ralf Klopfer. Denn auch mit der Corona-Pandemie haben die Fahrlehrer nach wie vor zu kämpfen. „Wir bekommen regelmäßig Absagen von Fahrschülern, die positiv auf das Virus getestet wurden“, erzählt Klopfer.

Regelmäßiges Desinfizieren der Fahrzeuge gehört nach wie vor dazu, so wie das Tragen einer Maske. „Während einer Fahrstunde ist die Maske nicht mehr verpflichtend. Aber wenn der Fahrschüler sich mit Maske sicherer fühlt, dann tragen die Fahrlehrer auch eine Maske“, so Klopfer.