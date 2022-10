Fast 29.000 Menschen: Winnenden hat mehr Einwohner denn je

So viele Einwohner hatte Winnenden noch nie! Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg zählte zum 30. Juni dieses Jahres 28.985 Menschen, die hier leben. Miteingerechnet ist zumindest ein großer Teil der aktuell rund 255 geflüchteten Ukrainer, die in der Stadt Zuflucht gefunden haben. In Anbetracht vieler neuer Wohngebiete und womöglich weiter steigender Flüchtlingszahlen in Winnenden stellt sich die Frage: Wann wird die 30.000-Einwohner-Marke geknackt?

Der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth glaubt, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. „Ich denke schon, dass es drauf hinläuft, es kann aber auch noch 20 Jahre dauern“, so Holzwarth im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Schwelle von 29.000 Einwohnern dürfte hingegen schon zum Ende des Jahres offiziell überschritten werden. Schließlich fehlen aktuell nur noch 15 Personen. Und alleine rund 50 werden voraussichtlich im November in die Buchenbachhalle ziehen, die aktuell zur Flüchtlingsunterkunft umgerüstet wird.

Die Einwohnerzahl dürfte noch nach oben korrigiert werden

In Wirklichkeit dürften es sogar heute schon über 29.000 Einwohner sein. Die aktuelle Einwohnerzahl könnte nach der diesjährigen Volkszählung (Zensus 2022), deren Ergebnisse noch ausstehen, nach oben korrigiert werden. Städte wie Winnenden (aber auch Backnang, Fellbach und Schorndorf) haben für die Erhebung im Frühsommer extra ein eigenes Büro im Rathaus eingerichtet, das wirklich alle Einwohner erfassen soll.

Denn beim Zensus 2011, auf dessen Fortschreibung auch die aktuellen Zahlen noch basieren, waren sie, so ihr Vorwurf, „heruntergerechnet“ worden. Und mit jedem nicht erfassten Einwohner gehen den Städten Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und EU-Fördergeldern durch die Lappen. Rund 1000 Euro im Jahr bringe jede Person ein, hieß es bei einem Pressegespräch zum Zensus im Winnender Rathaus im Frühjahr.

30.000 Einwohner? „Nein, das ist kein Ziel“, sagt der Oberbürgermeister

Mehr Einwohner, mehr Geld? So einfach ist es natürlich nicht. Schließlich muss für eine wachsende Bevölkerung auch in die Infrastruktur, Kitas und Schulen investiert werden. Ganz persönlich würde es sich für OB Holzwarth und seine Bürgermeister aber lohnen, wenn Winnenden die 30.000 Einwohner knacken würde. Ihnen stünde dann als Oberhäupter einer Stadt mit zwischen 30.000 und 50.000 Einwohnern mehr Gehalt zu. Auch der Gemeinderat würde wachsen, von 26 auf 32 ehrenamtliche Mitglieder, so legt es die Gemeindeordnung fest.

Noch einmal nachgehakt bei Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth: Hat Winnenden unter seiner Führung das Ziel, die 30.000 Einwohner zu knacken? „Nein, das ist kein Ziel“, sagt der OB, „wir nähern uns diesen 30.000 an, aber wir sind auch noch 1000 weg, das ist sehr viel. Ich erwarte nicht, dass wir das im Zuge der aktuellen Flüchtlingswelle erreichen, wenn sich die gegenwärtige Situation nicht ganz gravierend verändert. Wir wüssten ja auch nicht wohin mit den Menschen.“

Und was ist mit den zahlreichen Neubaugebieten, die im Stadtgebiet noch geplant sind? „Die Realisierung haben wir zeitlich gestreckt bis deutlich nach 2030. Wir haben das Tempo rausgenommen und machen nur noch kleine Schritte“, sagt Holzwarth. Er verweist auf die „nachlassende Baukonjunktur“, die „Schonung der Ressourcen“, und eine „langsamere Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt“.

Winnenden ist die fünftgrößte Stadt im Rems-Murr-Kreis

Nach den aktuellen offiziellen Zahlen zum 30. Juni 2022, die das Statistische Landesamt den Kommunen in den vergangenen Tagen mitgeteilt hat, leben im Rems-Murr-Kreis 430.622 Menschen. Winnenden ist nach Waiblingen (55.969 Einwohner), Fellbach (45.317), Schorndorf (39.981), Backnang (37.698) die fünftgrößte Stadt im Landkreis, gefolgt von Weinstadt mit 27.048 Einwohnern.