Die Feuerwehr ist am Donnerstag (20.01.) kurz nach 9 Uhr alarmiert worden: Schornsteinbrand in einem Wohnhaus an der Badstraße. Sie rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an, ebenso die Polizei, die das Areal ab der Ecke Waiblinger Straße/Bachstraße für den Verkehr vorsorglich sperrte.

Die Feuerwehr hatte das Ganze schnell insoweit unter Kontrolle, als vorerst es für sie wenig zu tun gab. Kaminbrände werden nämlich nicht gleich, vor allem nicht mit Wasser gelöscht, sondern