Feuerwehr rückt zu Flächenbrand zwischen Winnenden und Hertmannsweiler aus

Erneut ist es zwischen dem Winnender Stadtgebiet und Hertmannsweiler zu einem Flächenbrand gekommen. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Florian Claß am Dienstagnachmittag (14.06.) mitteilte, sei man gegen 16 Uhr alarmiert worden. „Im Gewann `Neuer See` bei Hertmannsweiler hat eine Fläche von etwa zehn auf zehn Metern gebrannt“, erklärte er am Telefon.

Als die Feuerwehr mit zwei Einsatzwagen vor Ort eingetroffen ist, war das Feuer bereits aus. Sicherheitshalber habe man nachgelöscht. „Die Brandursache ist unbekannt“, sagte Claß. Der Pressesprecher riet bei der momentanen Trockenheit dringend dazu, keine brennenden oder glimmenden Gegenstände achtlos wegzuwerfen.

Im selben Gebiet hatte es bereits am Montagabend, 13. Juni, gebrannt.