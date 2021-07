Glimpflich ausgegangen ist ein Öl-Unfall ganz nahe am Buchenbach in der Hofkammerstraße in Birkmannsweiler. Am Montag um 11 Uhr lief Hydraulik-Öl aus einem Autotransporter aus, der auf der Hofkammerstraße stand. Das Öl lief auf der Straße Richtung Buchenbach und in den Kanaleingang in der Straße. Da der Kanal ebenfalls in den Buchenbach führt, war die Gefahr groß, dass das Gewässer verschmutzt worden wäre, dass tote Fische im Bach gelegen hätten. Es ist alles nicht passiert.

Ölsperre