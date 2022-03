Auch Feuerwehrleute aus dem Rems-Murr-Kreis sind im Sommer 2021 ins Ahrtal gefahren, um die Einsatzkräfte dort bei der Bewältigung der Flutkatastrophe zu unterstützen. Das war zupackende Solidarität unter Helfern – nur bei der Kommunikation haperte es. Denn während die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz längst per Digitalfunk miteinander kommunizierten, funkten die Baden-Württemberger teilweise noch analog. Das ändert sich jetzt auch in Winnenden: Die Feuerwehr wird für rund 150 000 Euro