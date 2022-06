Feuerwehreinsatz: Feuer auf Balkon am Dienstag (14.6.) in Winnenden-Schelmenholz

Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden wurde am Dienstag (14.6.) um 22.27 Uhr mit den Abteilungen Stadtmitte und Zipfelbach zu einem Zimmerbrand in den Stadtteil Schelmenholz alarmiert: Ein Autofahrer meldete Feuerschein in einem Zimmer, die Einsatzkräfte mussten den genauen Ort allerdings erst suchen, berichtet Tobias Hackel von der Feuerwehr. Sie fuhren dazu zwei Straßen ab und kontrollierten die möglichen Gebäude von außen. Letztlich entdeckten sie auf einem Balkon in einem Hochhaus ein Kleinfeuer, das vermutlich durch Verbrennen von Abfällen entstanden war.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war es bereits weitgehend erloschen, mit Kleinlöschgerät wurden letzte Glutnester beseitigt. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden war mit sechs Fahrzeugen und etwa 35 Einsatzkräften von Ort. Mit an der Einsatzstelle waren die Polizei mit mehreren Streifen sowie der Rettungsdienst Rems- Murr und der Ortsverein Winnenden mit haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften.