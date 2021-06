Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume, herabgefallene Dachziegel. Die Feuerwehrmänner in Winnenden haben am Montagabend ab circa 20 Uhr alle Hände voll zu tun gehabt. „Insgesamt sind wir zu 37 Einsätzen ausgerückt“, erzählt Tobias Distler am Dienstagmorgen am Telefon. Man sei mit allen drei Abteilungen ausgerückt, circa 70 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Im Schelmenholz und im Gebiet Lange Weiden sei besonders viel zu tun gewesen. „Das waren die Schwerpunkte. Wir waren bis 1.20