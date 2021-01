Wie gehen zehn Winnender in unterschiedlichen Berufen mit der Maske um? In unserer kleinen Serie, Teil 9, ist heute Feuerwehrkommandant Yosh Dollase an der Reihe. Der 34-Jährige hat mit dem Maskentragen überhaupt kein Problem. Er ist ausgebildeter Rettungsassistent und Hygienebeauftragter, hat also direkten Draht zur Medizin, nicht nur zur Brandbekämpfung, die beruflich sein eigentliches Metier geworden ist. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit und eine Pflicht, die Maske zu tragen,