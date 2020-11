Eckhard Büschel lebt für den Sport. Der 43-Jährige ist seit 23 Jahren Personaltrainer, betreibt den Fitnessport leistungsorientiert, hat mehrere Meisterschaften im Bodybuilding gewonnen. Außerdem gehören ihm inzwischen drei Fitnessstudios. Eins in Winnenden und zwei in Weinstadt. Nun steht er womöglich vor seiner bislang größten Herausforderung: die Studios in Lockdown-Zeiten am Leben zu erhalten.

„Noch kann ich ruhig schlafen“, sagt Büschel zu seiner finanziellen Situation. Doch