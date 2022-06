Frau vor Gericht: Sie wollte mit Trauma-Attest ohne Maske in Winnenden einkaufen

„Man müsste fast blind sein, um zu glauben, dass dieses Attest den Gesundheitszustand der Dame darstellt“, so Richterin Basoglu-Waselzada in der mündlichen Begründung des Urteils, mit dem sie eine Frührentnerin am 15. Juni im Waiblinger Amtsgericht wegen des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses zu einer Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro und zur Übernahme der Kosten des Verfahrens sowie der eigenen notwendigen Auslagen verurteilte.

Arzt aus Österreich bescheinigt: Maske ist „traumatisierend“

Am 5. Januar 2021 gegen 14 Uhr ging im Winnender Polizeirevier der Anruf des Türstehers eines Winnender Supermarktes ein, dass sich im Laden eine Person aufhalte, die trotz der damals geltenden Corona-Bestimmungen keine Mund-Nasen-Maske tragen würde. Als die zum Tatort ausgerückten Beamten dort eintrafen, fanden sie eine 61-jährige Stuttgarterin vor, die ihnen erklärte, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sei, eine entsprechende Maske zu tragen. Sie präsentierte das Attest eines österreichischen Arztes vom 24. August 2020, das sie von der Maskenpflicht entband, da dies traumatisierend, ungeeignet und wissenschaftlich belegt gesundheitsschädlich sei.

Es habe sie stutzig gemacht, berichtete einer an der Kontrolle beteiligten Beamten, dass ein Arzt aus Österreich das Attest ausgestellt habe. Die Dame habe einen „normalen, nicht hinfälligen“ Eindruck auf sie gemacht und erklärt, aufgrund eines traumatischen Kindheitserlebnisses sei sie außerstande, die Maske zu tragen. Daraufhin habe man das Attest zur Beweissicherung fotografiert und auf der Wache weitere Nachforschungen vorgenommen. Die hätten ergeben, dass der Arzt, der das Attest ausstellte, aus „polizeilicher Sicht dafür bekannt“ sei, dass er Gefälligkeitsatteste ausstelle.

Rechtsanwalt betont: Trauma liegt vor, sie will 1200 Euro nicht bezahlen

Gemäß den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, ergänzte die Richterin, habe dieser Arzt reihenweise Gefälligkeitsatteste zu zehn bis 20 Euro ausgestellt. Weil sie dieses Attest verwendete, wurde gegen die Frau ein Strafbefehl über 1200 Euro ausgestellt, gegen den sie fristgerecht Widerspruch einlegte. Aus verfahrenstechnischen Gründen gab es kein Urteil nach dem ersten Verhandlungstermin, bei der Fortsetzung war die Frau nicht im Gerichtssaal anwesend. Bei seiner Mandantin, erklärte der mit einer entsprechenden Vollmacht ausgestattete Stuttgarter Rechtsanwalt Andreas Jelden, handle es sich keinesfalls um eine Corona-Leugnerin. Sie sei geimpft, habe sich peinlich genau an Abstandsregeln gehalten und ihre Wohnung so wenig wie möglich verlassen. Sie leide an Asthma und einer Traumatisierung, die auf einen schrecklichen Vorfall in ihrer Kindheit zurückzuführen sei und der es ihr unmöglich mache, im Winter auch nur einen Schal zu tragen. Er wisse nicht, so der Anwalt, warum seine Mandantin sich an einen Arzt in Österreich wandte und sich ihrem Hausarzt gegenüber nicht offenbaren konnte oder wollte. Wahrscheinlich habe sie im Internet recherchiert. Ob sie persönlich nach Österreich fuhr, wisse er ebenfalls nicht, aber der Arzt habe nachweislich per Video, Telefon und Whatsapp mit ihr kommuniziert.

Der von dem Anwalt vorgelegte Chatverlauf, in dem der Arzt der Stuttgarterin nach dem Eingang des Strafbefehls empfahl, sich an einen coronakritischen Anwalt zu wenden, sage allerdings nichts über die Kommunikation zwischen Arzt und Patientin vor der Ausstellung des Attests aus, meinte dazu Richterin Basoglu-Waselzada. Wenn schon das Attest sehr allgemein, pauschal und ohne Bezug zu der Patientin gehalten war, hätte er sich ja nach dem Strafbefehl die Mühe machen können, es zu konkretisieren. Auch verstehe sie nicht, warum sich die Dame zur Behandlung der angeblichen Traumatisierung nicht an eine entsprechende therapeutische Einrichtung vor Ort oder einen Arzt gewandt habe. So ergebe sich für sie das Gesamtbild, dass es sich hier um eine Schutzbehauptung handle.

Den schon bei der ersten Verhandlung vorgebrachten Antrag des Verteidigers, den mittlerweile mit Berufsverbot belegten, unauffindbaren und gemäß einem Artikel in der österreichischen Online-Boulevardzeitung „exxpress.at“ nach Afrika ausgewanderten Arzt als Zeugen vorzuladen und darüber zu befragen, ob er sich einen persönlichen Eindruck über den Gesundheitszustand der Dame gemacht habe, wies die Richterin zurück. Dies sei zur Wahrheitsfindung nicht erforderlich.

Das Urteil bestand dann auch nicht in dem vom Verteidiger geforderten Freispruch, sondern orientierte sich am Plädoyer des Staatsanwalts. Das Attest, argumentierte dieser, verdiene die Bezeichnung „ärztlich“ nicht. Es handle sich um ein Gefälligkeitsgutachten, das nicht den Anforderungen entspreche. Es sei nicht medizinisch untermauert, sondern bediene eine entlarvende Grundsatzdiskussion. Es spiegle kein normales Arzt-Patient-Verhältnis wider, sondern alle Indizien würden dafür sprechen, dass es sich um ein falsches Gesundheitszeugnis handle, das ausgestellt und verwendet wurde, um sich von der Maskenpflicht zu befreien.

Anwalt spricht von moderner Hexenjagd und kündigt weitere Rechtsmittel an

Die Parteien haben eine Woche Zeit, sich zu entscheiden, ob sie gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Er werde dies seiner Mandantin, die er als Opfer einer modernen Hexenjagd ansehe, zumindest nahelegen, so Rechtsanwalt Andreas Jelden. Dann geht das Verfahren in der nächsthöheren Instanz, am Landgericht Stuttgart, weiter.