Freiwillige machen Winnenden sauber: Mehrere Tonnen Aball gesammelt

Eine beachtliche Leistung haben vergangene Woche die Beteiligten der Stadtputzete erbracht. Sie haben Bachläufe, Grünflächen, Spielplätze und Straßenränder von allerlei Unrat befreit und so das gesamte Stadtbild verschönert. Jede Menge Abfall kam an mehreren Putztagen zusammen, insgesamt waren es zwei bis drei Tonnen, berichtet Jürgen Kromer, der städtische Umweltschutzbeauftragte. Die hohe Teilnehmerzahl von mehr als 1000 Personen zeige, dass das Miteinander in der Stadt groß sei. Putzaktionen machten Sinn, so Kromer weiter: Denn dort, wo schon Müll liege, komme schnell weiterer dazu. Wo nichts liege, sei die Hemmschwelle höher, seinen Müll fallen zu lassen. Außerdem trügen solche Putzaktionen dazu bei, die Sensibilisierung für das Thema zu erhöhen.

Erfreulich sei auch die nach wie vor hohe Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Kromer dankt insbesondere den für die Aktion zusammengestellten Bürgergruppen, den spontanen Einzelhelfern, darunter einige Familien, der Feuerwehr mit der Jugendfeuerwehr, dem Naturschutzbund, dem Angelverein „Früh Auf“, dem SV Hertmannsweiler, dem Schwäbischen Albverein, dem VfR Birkmannsweiler, der Guggenmusikgruppe „Querköpf“, dem Team „Mistelaktion“, dem Pferdesportverein Burkhardshof, der Rems-Murr-Gruppe der Ahmadiyya Muslim Jamaat, den sich beteiligenden Kindergärten und -häusern (Albert Schweitzer, dem evangelischen in Bürg, Pfützen, Schafweide, Hungerberg, Seewasen) sowie den Schulen (Bodenwald, Höfen, Hungerberg, Kastenschule, der Montessori-Naturschule und dem Berufsbildungswerk der Paulinenpflege), ebenso den beteiligten städtischen Mitarbeitern sowie dem Einsatz-Stab um Feuerwehr und DRK-Ortsverein sowie der AWRM für die Bereitstellung von Putzmaterialien.