Frostiger Vorschlag: Eisschwimmen im Wunnebad in Winnenden?

In diesem Jahr bleibt das 50-Meter-Außenbecken des Wunnebads geschlossen. Die Stadtwerke wollen den Gasverbrauch reduzieren, erst zur Sommersaison soll es wieder öffnen. In den sozialen Medien hat diese Entscheidung ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Wie wäre es denn mit Eisschwimmen?

Schwimmen im unbeheizten Wasser: Im Rems-Murr-Kreis ist das seit geraumer Zeit im Trend. Während manche hoffen, damit ihr Immunsystem stärken zu können, wollen andere sich eher abhärten. Teile der Bewegung träumen nun davon, der eiskalten Leidenschaft im Außenbecken des Wunnebads zu frönen. Zumindest zweimal pro Woche.

Vorstand eines Eisschwimmverbandes wohnt in Winnenden

So schreibt der Facebook-Nutzer Martin Tschepe unter anderem: „Aber warum lasst ihr das Becken nicht offen? Ein Test für alte (und neue) Eisschwimmer z. B. sonntags früh und mittwochs spät. Ideale Bedingungen mit Hallenbad und Duschen nebenan“, meint er.

Die Organisation könnten die Eisschwimmer selbst übernehmen. Wer teilnehmen möchte, müsse als Nachweis einen Gesundheitscheck mitbringen. Als Beispiel nennt er den Ort Veitsbronn in Bayern, wo es ähnlich laufe. Warum also nicht im Wunnebad?

Mit Oliver Halder wohnt ein Vorstand vom deutschen Eisschwimmverband in Winnenden. „Ich bin Vorstand eines Eisschwimmvereins und des deutschen Eisschwimmverbands. Also man kann somit schon sagen, dass ich sowohl Interessenvertreter als auch recht gut informiert bin, was diesen doch recht coolen Sport angeht“, schreibt er auf Nachfrage unserer Zeitung.

Oliver Halder geht davon aus, dass sich viele Interessierte finden würden

Die Nutzung des Wunnebad-Sportbeckens mache Sinn, da es mittlerweile immer mehr eisschwimmbegeisterte Menschen in Deutschland, aber auch eine stark wachsende Anzahl im Rems-Murr-Kreis gibt, weiß der Experte.

Der Grund für den starken Zulauf sei wohl die Schließung vieler Bäder in der Corona-Pandemie gewesen, vermutet er. Den Vorschlag, das Sportbecken in Winnenden im „coolen“ Zustand zu nutzen, hat Halder demnach in einem Gespräch (per Facebook-Messenger) bereits Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth gemacht. „Mit den Stadtwerken direkt war ich dazu jedoch nicht im Gespräch“, schreibt der Winnender.

Das Wunnebad-Sportbecken als Trainingsort heranzuziehen, es unbeheizt geöffnet zu lassen, sei eine Überlegung wert. „Sicher kostet das auch Geld, wenn die Filter usw. laufen, aber es würden sich hier sicher viele interessierte Schwimmer/-innen finden, die diesen ‘Nachteil‘ ausgleichen, da es so etwas im professionellen Bereich meines Wissens nach nicht einmal weltweit gäbe“, meint Halder.

Wie reagieren die Stadtwerke auf den Vorschlag der Eisschwimmer?

Leila Darwiche von den Stadtwerken Winnenden reagiert durchaus offen auf den Vorschlag von Halder. „Wir haben die Idee geprüft“, sagt sie am Telefon.

Weder in diesem noch im vergangenen Jahr habe es dazu jedoch im Wunnebad oder bei den Stadtwerken Nachfragen gegeben. „Nun sind wir am Auswintern. Für dieses Jahr ist es also keine Option mehr“, erklärt sie. Bisher sei es ja auch so, dass die Eisschwimmer eher auf Seen ausweichen. „Wir müssten in einem solchen Fall unsere Pumpen weiterbetreiben und für Aufsicht sorgen. Für zwei oder drei Leute an zwei Tagen in der Woche lohnt sich das natürlich nicht“, führt sie weiter aus.

Wenn die Nachfrage jedoch stark genug wäre, dann könne man durchaus darüber reden, ob so etwas künftig nicht auch in Winnenden möglich ist.