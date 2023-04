Ganztagsschule: Nachfrage steigt, Rechtsanspruch kommt - wie reagiert Winnenden?

Längst ist es keine Seltenheit mehr, dass sowohl Vater als auch Mutter arbeiten (wollen), wenn möglich in Vollzeit. Der Schlüsselfaktor für viele Familien heißt: Kinderbetreuung. Für Kindergartenkinder gibt es bereits einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, für Schulkinder soll er ab dem Schuljahr 2026/27 gelten. Höchste Zeit also, dass auch an Schulen in Winnenden entsprechende Strukturen geschaffen werden. Zumal sich aus den Anmeldungen fürs kommende Schuljahr ein Trend ablesen lässt: Die Ganztagsschule ist im Kommen.

Aktuell ist die Kastenschule in der Stadtmitte die einzige Grundschule in Winnenden, die zur Ganztagsschule ausgebaut wurde. Jeden Tag bis mindestens 16 Uhr sind die Schülerinnen und Schüler hier versorgt: im Unterricht, in AGs und anderen Betreuungsangeboten. Wurden dort zum laufenden Schuljahr noch 41 Kinder angemeldet, sind es in diesem Jahr bereits 51, die auf zwei Klassen verteilt werden.

Gegenläufig ist der Trend an der Stöckachschule, ebenfalls in der Kernstadt: 83 Neuanmeldungen im Vorjahr stehen nur 60 in diesem Jahr entgegen, jeweils verteilt auf drei Klassen.

Laut Sybille Mack, Leiterin des Amts für Schulen, Kultur und Sport, werden immer mehr Kinder aus dem Einzugsbereich der Stöckachschule „zur Kastenschule rübergemeldet“. „Wir sehen, dass die Nachfrage dort steigt“, sagte Mack in der jüngsten Sitzung des Schulbeirats.

Ganztagsbetreuung gibt es bereits – allerdings kostenpflichtig

Zwar gibt es für Grundschüler am Bildungszentrum 1 ebenfalls ein Ganztagsangebot – die Betreuung bis spätestens 17 Uhr in der „Tomate“ (eine Einrichtung, die ihren Namen der roten Fassade verdankt) ist allerdings kostenpflichtig. In der Kastenschule müsse jetzt, sollten weitere Kinder zuziehen, „eventuell eine dritte Klasse abgebildet werden“. Zwei erste Klassen würden nicht mehr ausreichen, sobald eine Klasse die Zahl von 29 Kindern erreicht hätte.

Neben der Kastenschule steht auch die Hungerberg-Grundschule als zukünftige Ganztagsschule fest. Hier wird aus diesem Grund für mehr als 10,5 Millionen Euro ein Neubau mit Mensa und Turnhalle errichtet, der pünktlich zum Schuljahr 2026/27 fertig werden soll.

Welche Schulen könnten Ganztagsschule werden?

Zwei Ganztagsschulen reichen aber wohl nicht aus, um den Bedarf zu decken, der bis (und mit) Inkrafttreten des Rechtsanspruchs in dreieinhalb Jahren bestimmt noch steigen wird. „Wir werden mit weiteren Schulen ins Gespräch gehen: Wie ist der aktuelle Stand des pädagogischen Konzepts zur Ganztagsschule?“, kündigte Sybille Mack im Schulbeirat an. Welche am ehesten infrage kommen? Dazu möchte sie vor diesen Gesprächen nichts sagen. Die Schulen seien nach der Corona-Pandemie gerade erst wieder in der Normalität angekommen.

Nur so viel: „Die ein oder andere Schule wird sich Gedanken machen, dass sie doch den Schritt in den Ganztag macht, um attraktiv zu sein.“

Eine große Herausforderung sei es, abzuschätzen, wie groß die Nachfrage unter Eltern in ein paar Jahren sei, so Sybille Mack. Im Schelmenholz zum Beispiel hatten viele Eltern die geplante Transformation zur Ganztagsschule 2018 noch abgelehnt. Generell sei die Nachfrage in Städten höher als im ländlichen Raum. Was das nun für Winnenden bedeutet? Unklar. Ableiten lässt sich der Bedarf in der Stadt und den Teilorten noch am ehesten aus den Belegungszahlen der Kindergärten, wo ja bereits ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung besteht. Wer sein Kind dort bis 16 Uhr oder länger betreuen lässt, wird diesen Bedarf voraussichtlich auch im Grundschulalter noch haben.

Die Herausforderung: Ausreichend Räume, ausreichend Personal

Mit Blick auf die angespannte Finanzlage der Stadt sollten millionenschwere Umbaumaßnahmen wie am Hungerberg die Ausnahme bleiben. Aber, sagt Mack: „Ich sehe noch nicht, wie wir baulich klarkommen.“ Andererseits: „Das Personal ist das Schwierigste, das Räumliche kriegen wir einigermaßen abgebildet.“

Ob eine Schule nun zur Ganztagsschule wird oder nicht – Sybille Mack kündigt an: „Wir werden die Betreuungszeiten früher oder später anpassen müssen.“ Eltern hätten bereits darauf gedrängt. „Das wird aber sicher nicht zum nächsten Schuljahr sein, weil wir müssen das auch personell abbilden können.“ Immerhin: Bis auf die kleinste Grundschule in Breuningsweiler wird schon heute an allen Mittagessen angeboten.