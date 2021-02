Am Dienstag hat die Landesregierung entschieden, dass Gartencenter und Floristen am Montag, 1. März, wieder Kundschaft in ihre Läden lassen dürfen. Das erfuhren die Betroffenen überrascht und überglücklich aus dem Radio – und legten dann sofort mit den weiteren Vorbereitungen los.

„Wir könnten heute schon anfangen“, sagt Uwe Luckert am Mittwoch, „so viel Zeit zum Vorbereiten hatten wir ja noch nie.“ Seine Schwester Kerstin Ewinger, die im Büro arbeitet, erzählt, dass das Team des