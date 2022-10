Gefährliche Falle: Glasscherben auf legalen Mountainbike-Trails in Winnenden

Wie läuft es in den Winnender Waldgebieten mit den neu ausgewiesenen, legalen Mountainbike-Trails? Halten sich die Radler dadurch an die Verbote und benutzen bestimmte Trails nicht mehr? Da gibt es durchaus noch Besserungsbedarf, wie sich beim Termin im Wald herausstellte.

Der Hammer ist aber auch, dass die legalen Trails der Radfahrer schon mehrfach derart manipuliert wurden, dass für sie Gefahr an Leib und Leben bestand. Naturschützer und Jäger zeigten sich entsetzt, als sie am Sonntag hörten, dass Unbekannte etliche Male große Äste auf die teils welligen und teils steilen Pfade gelegt hatten, und auf zwei Trails hatten sie Glasscherben verstreut. Einmal zwischen Buoch und Lehnenberg und einmal am FKK-Gelände vorbei, zwischen Lehnenberg und Birkmannsweiler. „Ein Mann ist gestürzt und hat sich den Arm geprellt. Eine Frau hatte einen Platten. Beide Unfälle hätten wesentlich schlimmer ausgehen können“, sagt Michael Häußermann vom Mountainbike-Verein Shape and ride.

Reiter sollten die Trails genauso meiden wie die Saboteure

Die geübten Fahrer sind in der Regel schnell bergab unterwegs, der Sport verlangt von ihnen ein hohes Maß an Körperbeherrschung und Fahrtechnik. Da ist es durchaus problematisch, wenn ein unvorhergesehenes Hindernis hinter Kurve oder Kuppe auftaucht – Pferdeäpfel sagen Michael Häußermann, dass dieses Hindernis auch ein Pferd sein könnte. „Nicht auszudenken, wenn es scheut, den Reiter abwirft, oder auch den Radler verletzt.“

Jäger und Förster kritisieren: Der Vergraulversuch geht nach hinten los

Jägerin Sabine Messmer und Jäger Walter Rupff sagten, dass die Scherben auf dem Boden auch Gefahr für ihre Hunde und das Wild darstellten – und die Waldbrandgefahr dadurch steige. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth verurteilte die Taten scharf: „Das wird verfolgt und dafür wird eine Geldbuße fällig oder vielleicht sogar eine Verhandlung vor Gericht, damit müssen diese Leute rechnen. Vor allem aber hat jemand, der das macht, das Miteinander nicht verstanden, durch das die legalen Trails zustande gekommen sind.“ Ulrich Häußermann, stellvertretender Forstamtsleiter, empfand es gar als „Schlag ins Gesicht für alle Engagierte“. Er sieht genau wie sein Namensvetter vom Verein der Trailfreunde die negative Folge dieser Sabotageakte: „Die Jungen können sich nicht mehr trauen, auf den legalen Trails zu fahren, und tauchen wieder ab ins Dickicht.“ Michael Häußermann bestätigt das: „Shape and ride hat zwar 160 Mitglieder, aber ein paar sind durch die Beschädigungen sofort ausgetreten. Die sehen wir nie wieder.“

Das Netz an legalen Trails, das peu à peu im Rems-Murr-Kreis und auch in benachbarten Kreisen entsteht, sollte aber genau das abstellen: Dass illegale Trails durch Biotope für Amphibien und Orchideen oder durch Standorte, an denen sich das Wild tagsüber zurückzieht, führen.

Wenn Radler Fahrverbote ignorieren, töten sie Pflanzen und Tiere

Das Fazit ein paar Monate nach Eröffnung der legalen Winnender Trails fällt auch deshalb noch nicht durchweg positiv aus, weil die Sperrschilder oder auch Barrieren mit Baumstämmen ignoriert werden. Im Gewann Schenkenberg zwischen Lehnenberg und Breuningsweiler gibt es drei legale Trails, von einem der illegalen ist schon einmal das Sperrschild mitsamt Pfosten aus der Erde gerissen und ins Gebüsch geschmissen worden. „Wenn wir früher auf illegale Trails Baumstämme platziert haben, so wurden die einfach zersägt und entfernt, und so ist das jetzt auch noch“, sagt Sabine Messmer. „Oder die Radler fahren einfach drum herum“, ergänzt Ulrich Häußermann, der allerdings inständig hofft, dass die Flatterbänder von den Baumfällarbeiten am Schenkenberg nicht ignoriert werden. Legale wie illegale Trails sind davon betroffen, wer trotzdem durchfährt, begibt sich in Lebensgefahr.

Auch Daniel Baier vom Naturschutzbund (Nabu) ist noch nicht einverstanden mit dem erreichten Status quo. Ihm geht es vor allem um einen Trail, der vom Hanweiler Sattel ins obere Zipfelbachtal führt. „Wir hatten im Wald des einzigen Naturschutzgebiets von Winnenden bisher keine Radler. Jetzt werden sehr viele Besucher vom stark frequentierten Hanweiler Sattel hier heruntergelenkt, und sie fahren trotz Verbotsschildern auf Wegen, die durch sensible Bereiche des Feuchtgebiets führen“, spricht er die Lebensräume seltener Amphibien wie der Gelbbauchunke an. Ulrich Häußermann sagte zu, den Trail zu prüfen.

Biotope und andere Schutzräume sollen im Übrigen auch von Fußgängern nicht betreten werden. Wanderer, Geocacher und Pilzsucher dürfen sich da auch angesprochen fühlen. Und auf den legalen Trails sollten sie zur Seite treten und die Radfahrer durchlassen. „Sie sind auf diesen Strecken moralisch nicht höhergestellt“, so Ulrich Häußermann, der trotzdem weiter von einem friedlichen Miteinander träumt.

Ohne Respekt vor Verboten und Rücksichtnahme geht es nicht

Ohne freiwilligen Verzicht und gegenseitige Rücksichtnahme wird es freilich nie gehen, denn tatsächlich kann beinahe niemand die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Es wäre eher Zufall, wenn ein Förster oder Jäger auf einen illegalen Mountainbiker trifft, doch wie will er den Fahrer identifizieren, hält dieser brav an und zeigt seinen Ausweis? Wie könnten Spaziergänger jemanden anzeigen, die merken, dass da einer auf verbotenen Pfaden unterwegs ist? Filmen?? Praktisch werden die Radler flüchten – genauso übrigens wie ein Mann, der das Warnschild „Achtung Mountainbiker“ von einem Spazierweg abgerissen hat und den Michael Häußermann nur noch von hinten sah.

Dass der Rems-Murr-Kreis die legalen Trails eines Tages aktiv touristisch bewirbt, kommt für die meisten Beteiligten daher nicht infrage. Für Horst Schlüter, den Vorsitzenden des Winnender Nabu, wäre das ein Vertrauensbruch. Er schreibt im Nachgang, dass sich der Natuschutz in diesem Fall „hinters Licht geführt“ fühlen würde.