Generationswechsel in Winnenden-Hanweiler: Kelterfest wird "Hanweilermer Herbst"

Als der Männergesangverein Eintracht im September 2019 das 58. Kelterfest in Hanweiler veranstaltete, war noch nicht klar, dass damit eine Ära enden würde. Dann kam 2020 Corona dazwischen, das Fest fiel aus. Der Entschluss im MGV reifte, die Organisation in tatkräftige jüngere Hände zu geben. Es übernimmt: der Verein „Hanweiler Flecka“ um den 33 Jahre alten Vorsitzenden Dominik Wied. Aus dem „Hanweiler Kelterfest“ wird der „Hanweilermer Herbst“, der dieses Jahr am Samstag, 3. September, gefeiert wird.

Auf die Frage, was den Winnender Teilort Hanweiler auszeichnet, antwortet Dominik Wied: „Es ist ein sehr kleiner Ort, jeder kennt fast jeden. Es ist ein großer Zusammenhalt da. Bei uns im Verein, aber auch mit den anderen Vereinen.“

Das Kelterfest gibt's seit fast 60 Jahren

Ein Fest, das in dem 600-Seelen-Ort seit fast sechs Jahrzehnten hervorsticht, ist das Hanweiler Kelterfest, in dessen Rahmen zuletzt auch die „Wengert-Wetzede“ des Lions Clubs, ein Wettlauf durch die Weinberge für den guten Zweck, stattgefunden hat. „Weit über die Grenzen von Winnenden hinaus“ sei das Kelterfest „ein beliebter Treffpunkt für Weinkenner und Festlesbesucher“ gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung, die der Männergesangverein und der Verein „Hanweiler Flecka“ jetzt gemeinsam veröffentlicht haben.

Der MGV sei zwar gut durch die Pandemie gekommen, Chorproben seien zumindest zeitweise möglich gewesen, ebenso das ein oder andere Treffen – zwei Jahre ohne Kelterfest machten sich aber dennoch bemerkbar. Der Verein sei älter, der ein oder andere vom aktiven zum passiven Mitglied geworden. Es sei an der Zeit gewesen, „über die Fortführung des Kelterfests nachzudenken“.

„Ältere Semester“ geben den Stab weiter

Denn eines, sagt Dominik Wied, sei klar gewesen: „Sie wollten gerne, dass es das Fest weiterhin gibt.“ Oder, wie es in der Pressemitteilung heißt: „Die Geschicke rund um das Kelterfest sollten in gute Hände gelegt werden.“

Während der Männergesangverein überwiegend aus „älteren Semestern“ besteht, wie Dominik Wied sagt, im Schnitt 70 Jahre und älter, ist der „Hanweiler Flecka“, insbesondere im Vorstand, ein junger Verein. Dominik Wied ist 33 Jahre alt, seine Mitstreiter Timo Krug und Florian Wollny jeweils 34. Die drei Freunde sind gemeinsam in der Freiwilligen Feuerwehr, früher Abteilung Hanweiler, heute Abteilung Zipfelbach. Die Reform der Feuerwehr mit der Zusammenlegung der Abteilungen Breuningsweiler, Hanweiler und Teilen der Stadtmitte hat im Jahr 2016 auch den Ausschlag gegeben für die Gründung des Vereins „Hanweiler Flecka“. Das Ziel: Das Gemeinschaftsgefühl vor Ort stärken. Heute zählt der Verein rund 200 Mitglieder.

Als Basis diente damals der VfB-Fanclub „Zipfelbachkrokodile“, angelehnt ans Krokodil „Fritzle“, das VfB-Maskottchen. Noch heute veranstaltet der Verein einmal im Jahr eine Fahrt zu einem Auswärtsspiel, mit Fans aus Hanweiler zwischen 10 und über 80 Jahren. Festles-erprobt sind Wied und Co. freilich auch: Rund um das Backhäusle oder am Bolzplatz haben sie schon die ein oder andere Feier organisiert.

Foodtruck, Sonnenliegen, Livemusik

Und jetzt also das Kelterfest: Das wird, nach einem kleineren Probelauf im vergangenen Jahr, zum ersten Mal „so richtig“ von den neuen Veranstaltern getragen – sehr zur Freude der „alten“ Organisatoren. Der Name ist neu – vom „Fest“ zum „Herbst“ – und auch das Konzept: „Neben einem Foodtruck und erlesenen Weinen können Sie auf Sonnenliegen die Hanweiler Weinberge genießen“, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Tradition, die erhalten bleibt: Der Lions Club Winnenden ist am 3. September von 13.30 Uhr an mit einer Wengert-Wetzede mit von der Partie.

Am Abend werden dann „Birds of a Feather“ mit Livemusik auftreten. Der Eintritt ab 18 Uhr kostet zehn Euro für alle über 15 Jahre. Bis zum 19. August läuft ein Vorverkauf, weil der Platz an der Alten Kelter begrenzt ist. Es wird aber auch eine Abendkasse geben. Mehr Informationen finden sich auf www.hanweiler-flecka.de.