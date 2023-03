Geschafft! Nadja Pelzer aus Winnenden zittert sich ins Finale von Sat1-Show "99"

Nadja Pelzer (23) aus Winnenden hat es geschafft – sie steht im Finale der Sat1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“. Doch auf dem Weg dahin musste sie zwei Mal richtig zittern ...

Halbfinale: Von 100 Kandidaten ist noch weniger als die Hälfte übrig

Es war am Montagabend zur besten Sendezeit der vierte Auftritt der Studentin in der Spiele-Sendung, die von Melissa Khalaj und Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld moderiert wird. Das Konzept der Show: 100 Kandidaten treten in 99 Minispielen gegeneinander an. Wer kein einziges Mal Letzter wird, gewinnt 99 000 Euro.

Anders als zu Beginn der aktuellen Staffel musste Nadja Pelzer wieder ohne ihre inzwischen ausgeschiedene Leutenbacher Freundin Marisa Schmoll (24) auskommen. Vor der jetzt ausgestrahlten Runde vier war die Teilnehmerzahl auf weniger als die Hälfte der Kandidaten geschmolzen.

Nadja Pelzer zeigt ihr Können – und muss plötzlich zittern

In vielen der Minispielen zeigte die Winnenderin wieder ihr Können. Da galt es, Perlen in eine aufgesetzte Perücke zu fädeln oder einen Kaugummi in eine Schüssel zu spucken – Aufgaben, die Nadja Pelzer keine Probleme bereiteten. Als sie aber mit einer Flasche unter Zeitdruck so viel Wasser wie möglich von einem Kanister in den anderen füllen musste, war für Nadja Pelzer das erste Mal zittern angesagt. Sie war unter den beiden Teilnehmern mit der geringsten Wassermenge im Kanister – hatte dann aber doch mehr umgefüllt, als ihre Konkurrentin, für die die Show beendet war.

Als bei einem weiteren Minispiel eine Seifenblase durch die Luft gepustet werden musste und Nadjas Blase kurz vor der Ziellinie zerplatzte, da drohte auch ihr Traum vom Finale wortwörtlich zu zerplatzen. Letztendlich schaffte sie es aber doch noch samt Seifenblase über die Ziellinie – wieder auf dem rettenden vorletzten Platz.

Das Finale der Show ist am kommenden Montag, 27. März, zu sehen

Die restlichen Minispiele meisterte Nadja Pelzer allerdings souverän und schaffte es somit unter die Top 20 der Teilnehmer – und damit ins Finale der Show. Ob sie die 99 000 Euro Preisgeld nach Winnenden holt? Die Antwort gibt es am kommenden Montag, 27. März, von 20.15 Uhr auf Sat1 zu sehen. Wer die letzten Folgen der Gameshow verpasst hat und nachholen möchte, kann das kostenlos über den Streamingdienst „Joyn“ tun.